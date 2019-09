極端氣候發威…法國46度熱浪釀1500死　冬季「極凍猛獸」準備襲英

▲法國今夏熱浪造成1500人死亡。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

法國今夏遭受兩波熱浪襲擊,最高溫曾達到攝氏46度,衛生部長布辛(Agnès Buzyn)表示,今年6、7月的死亡人數比平均多出1500人。但就在此時,英國的預測卻指出,英國今年冬天將迎接30年來最強寒冬,冷冽的極地漩渦將把「極凍猛獸」帶來英國,預計最溫度會低到零下14度以下。

今年共有2波熱浪侵襲法國,南部艾侯省(Hérault)出現攝氏46度高溫,創下法國最高溫紀錄,首都巴黎更在7月25日達到42.6度,打破1947年的40.4度紀錄。布辛接受媒體訪問時指出,今年6、7月的死亡人數比平均多出1500人,約有一半是75歲以上老人,還有10人是在職場工作時身亡。

熱浪過後,通常需要一個月時間分析死亡率,才能確認超過平均的死亡人數與熱浪相關。但今年的數據只是法國2003年熱浪死亡人數的1/10,當年酷暑長達2周,共造成1萬5000人死亡。在此之後,法國訂定《酷暑警戒分級計畫》,依照熱浪等級提供不同的公共服務,例如提供專線給獨居老人、強制雇主考量溫度對戶外工作者造成的風險。

UK could be hit by another 'Beast from the East' this winter, say scientists https://t.co/kBvbMvLDlE

相較於法國的高溫,英國倫敦大學學院(University College London)最新的預測指出,這個冬天將有「極凍猛獸」席捲英國,低溫可能比去年最低的零下14度還要低,該校氣象預測教授桑德斯(Mark Saunders)表示,來自北極的極地漩渦影響將持續數周,英國中部地區感受最為強烈。

