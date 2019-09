偷回家給驚喜…女大生遭誤認成竊賊　開門就被媽「開槍」打倒在地

記者張方瑀/綜合報導

美國俄亥俄州一名女大生,準備從學校提早回家給媽媽一個驚喜,沒想到卻讓獨自在家的媽媽以為是壞人準備入侵,所以在女大生打開門的剎那,媽媽直接開槍擊中了手臂。所幸在手術過後沒有任何大礙,但這也讓當地警方表示,若你知道對方有槍,還是先告知一聲比較好,「就連半夜起床喝水也不例外。」

Mum accidentally shoots teenage daughter at their home after mistaking her for intruder https://t.co/2uu7gahYIa

現年18歲的瓊斯(Hannah Jones)日前提早從大學返家,準備給獨自在家的媽媽一個驚喜。瓊斯在個人臉書寫著,「我開心地衝進門時,就看到媽媽拿著槍,下一秒就朝著我開槍了。」還在門外的男友聽到尖叫聲後跑進去,看到滿身是血的瓊斯倒在地上,接著立刻打電話叫救護車。所幸緊急手術後,只有中槍的右手臂有3處骨折,打上螺絲與鋼板後已無大礙。

Mom accidentally shoots daughter after she surprises her at home https://t.co/47INjDMTII pic.twitter.com/zdrA8a1hFC

瓊斯說,事後想起來真的覺得太瘋狂了,「一定是有天使在眷顧我,只差幾公分我可能就死了。」瓊斯也表示,她並不會怪媽媽,畢竟這是她自我保護的方式,只是她再也不敢隨便給人驚喜了。

當地警察局長諾曼(John Norman)指出,經過調查確認瓊斯的媽媽有合法的擁槍證,檢察官尚未確認是否會提出告訴,「如果你意識到對方可能有槍的話,最好是在進門時就表明身分,就算是半夜起床喝水也要這樣做。」

