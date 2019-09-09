「華爾街銅牛」遭人惡意用樂器敲打　右牛角凹陷留下刮痕

▲華爾街銅牛是紐約市地標之一，吸引不少遊客前往合照。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

華爾街知名人氣地標「華爾街銅牛」（Charging Bull），上周六（7日）遭到一名德州男子特文.瓦拉克（Tevon Varlack）惡意破壞，敲打同時不斷咒罵總統川普。員警到場後隨即予以逮捕，目前還不清楚他的犯案動機。目擊者對於攻擊雕像行為表示不認同，認為這是一種自私的表現。

綜合外媒報導，42歲的瓦拉克來自德州達拉斯，於當地時間中午12時拿著疑似非洲傳統樂器班卓琴，猛力的朝著銅牛雕像敲打，敲打的同時嘴裡咒罵著川普總統，導致雕像右牛角凹陷及留下刮痕。警方到場後拘捕他，並以刑事毀壞、行為不檢、非法持有武器、擾亂社會治安的罪名起訴。

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事發時有不少路人圍觀，其中一名目擊者表示，對於瓦拉克攻擊雕像行為感到疑惑，「這種行為很自私，若是要宣洩情緒應該尋求其他管道；若是想要表達意見，還有更多的方式可以提出。」此外，一些網友戲稱表示，「此次事件是否在暗示美股牛市將要結束。」

儘管銅牛被損害，許多遊客仍前往拍照，不減興致。在過去，銅牛也曾經遭受到破壞，2017年9月14日，環保人士為了抗議總統川普退出巴黎氣候協定，對銅牛潑灑藍漆。

「華爾街銅牛」是位於美國紐約曼哈頓區鮑林格林公園的一座銅質公牛塑像，由義大利藝術家莫迪卡（Arturo Di Modica）創作的街頭游擊藝術。莫迪卡在1989年私自將銅牛擺放在紐約證交所外面，作為送給美國的禮物，鼓勵民眾堅強面對困境，此後銅牛就一直留在原地，現在已成為華爾街知名地標，更是華爾街金融區的「吉祥物」。