英媒：強生擬延長《里斯本條約》第50條　阻止脫歐延期3個月

▲英媒指出，首相強生已經擬訂計畫，阻止脫歐延期。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國《每日電訊報》於8日報導，首相強生（Boris Johnson）與顧問團擬訂策略，可能將延長《里斯本條約》第50條，阻止脫歐延期3個月。綜合外媒報導，國會上周火速通過「延後脫歐法案」，要求政府如果無法在10月19日前談妥協議，就必須致信要求歐盟，將脫歐期限延至明年1月31日。

綜合外媒報導，一名唐寧街內部人士透露，強生與顧問團8日召開會議，商討如何應對國會的行動，「只要人們明瞭我們的計畫，也有機會不被延期。即使被延期，（我們）也打算破壞它。」據悉，政府目前列入考慮的方案，主張寫信給歐盟，要求延長《里斯本條約》第50條，重申不願錯過10月31日脫歐大限。

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▲外交大臣拉布（Dominic Raab） 表示，唐寧街將會試圖繞過脫歐延期法案。（圖／達志影像／美聯社）

外交大臣拉布（Dominic Raab）也於8日表示，唐寧街將會尋求方法，繞過脫歐延期法案，「我們將會遵守法案，但這真的是一條非常糟糕的立法。我們希望測試它在法律上實際被要求的限度，仔細研究它的含意與詮釋。」

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▲首相強硬脫歐立場引起民眾反彈，聚集在國會大廈外抗議。（圖／路透）

《衛報》指出，強生9日將飛抵愛爾蘭，與總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，歸國後預計發起第二波選舉，針對《英國定期國會法》提出動議，並要求議員支持，但是很有可能再度遭到拒絕。

強生脫歐立場強硬，堅稱寧可沒有達成協議，或「死在水溝裡」，也不願意延遲脫歐，但卻面臨國內民眾激烈反彈與國會反制。就業及退休保障大臣安珀魯德（Amber Rudd）7日閃電請辭，21名保守派人士倒戈，胞弟喬．強生（Jo Johnson）也跟著辭去內閣職務。

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