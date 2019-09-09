法西颱風襲日...至少15人傷！高爾夫球場柱「整排倒撞民宅」1女重傷

義妹の家の裏のゴルフ練習場が大変なことになってると...

被害最小限でありますように祈るばかりですpic.twitter.com/i8HkeJAT4N

記者錢玉紘／綜合報導

15號颱風法西在今日凌晨登陸日本千葉市，由於挾帶強風豪雨，也替東日本各地帶來不少災情。千葉縣市原市的一座高爾夫球練習場因為強風，場外的支撐柱子倒塌，砸到附近的民宅，周邊的住戶趕緊逃生疏散，一名20多歲的女性因來不及逃出，受到重傷，送往醫院急救。

一名20多歲的男性表示，當下真的很恐怖，家中的屋頂被打出了一個大洞，雨水流進家中，當下他跟父母一起避難，沒有人受傷。另一名男高中生則提到，當時受到很大的驚嚇。

各地都有零星災情傳出，神奈川縣內有5人受傷，包括一名80歲的老翁，8日下午要前往避難所時，被飛來的雜物打到頭，另一名80多歲的老婦則是在被風吹倒在地，造成腿部骨折。

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在埼玉縣內，也有6人受傷，一名88歲的老先生凌晨5點多出門時，也因為強風而摔倒在地，造成骨折，茨城縣3人受傷，一名33歲的女性在家中因為玻璃被強風吹破，腿部流血受傷，送醫時意識清醒。稲敷市幸田則有一台3噸重的卡車被吹到翻倒，30多歲的男性駕駛一度受困車內，隨後被救出送醫。

氣象廳指出，法西颱風當地時間9日凌晨5點在千葉市登陸後，目前通過了茨城縣，早上10點在福島縣磐城市南南東方60公里的海面上，中心附近最大風速為每秒40公尺，最大瞬間風速為每秒55公尺，相當於16級陣風。

【台風15号情報】

千葉・市原市でゴルフ練習場のネット支柱が倒れ近くの住宅を直撃#台風15号 pic.twitter.com/8UCavSsd3B

【台風15号】ゴルフ練習場の柱、民家約10棟の上に倒れる 千葉・市原市https://t.co/447l3ANPwZ



長さ約140メートルにわたってネットが支柱とともに倒れた。下敷きになった20代女性が重傷を負ったという。 pic.twitter.com/UKnW1F2Mng