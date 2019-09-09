撞上12歲男童捲車底！駕駛坐旁邊抽菸看　被捕還比中指

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲雪梨12歲的王姓華裔少年（Wang，音譯）本月6日在上學途中遭車輛撞上，整個人被捲進車底慘死。但肇事駕駛阿卜杜勒拉赫曼（Rabih Abdulrahman）不僅沒有幫忙急救，還淡定坐在一旁抽菸，事後被逮時甚至對著鏡頭比出中指，這個舉動除了掀起當地居民不滿，也在網路上引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲阿卜杜勒拉赫曼疑似是闖紅燈釀禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《澳洲新聞》（news.com.au）報導，目擊者描述事發經過指稱，王姓少年6日上午8時40分左右走路前往學校，行經一處十字路口時，卻遭阿卜杜勒拉赫曼駕駛的車輛撞上，整個人被捲進車底，把其他用路人嚇了一大跳，當時有熱心民眾幫忙報警、叫救護車，也有一名老師和路過的護士立即出手幫忙急救，無奈少年的傷勢太過嚴重，送醫後仍宣告不治。

但令當地人無法接受的是，阿卜杜勒拉赫曼撞傷少年之後，並未幫忙進行任何急救措施，只是冷冷地坐在一旁抽菸，後來被警方逮捕，更是對著鏡頭比出中指等不雅手勢，顯然毫無悔意。

▲王姓少年有很高的音樂天賦，如今卻被一場車禍奪走性命。

雪梨警方調查，阿卜杜勒拉赫曼先前曾經犯下毒駕和襲警案件被判刑，而這起死亡車禍有可能是因為闖紅燈所致，最後一共控告包含危險駕駛致人於死在內等7項罪名。

不過，再重的懲罰也喚不回王姓少年寶貴的生命，親友聽聞這個消息都很錯愕，直言他成績優異，在音樂方面很有才華，沒想到卻在上學途中遭遇死劫；他的雙親更是難以接受這個事實，至今仍不願意對外發表任何聲明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！