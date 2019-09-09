澳洲野火百起！　66歲消防員「護家園」反遭火吻

▲昆士蘭州被大火染成一片橘橙橙的樣子。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

截至週六（7日）晚間11點，位在澳洲東南部的新南威爾斯州（New South Wales）已發生65起火災，且因為強風的助長，火勢還往東部繼續蔓延。此外，澳洲東北部的昆士蘭州（Queensland）也有超過50起火災，許多居民只能被迫離開，還有一些房屋全被燒毀了，讓他們無家可歸。

據衛報、ABC News等外媒報導，新南威爾士州農村消防局（RFS）透露，全州發生了65起火災，經初步評估發現，滕特菲爾德（Tenterfield area）有5間房屋、20個附屬建築物、2個停車場以及1個手槍俱樂部因此受損。不只如此，強風助長了東部的火勢，已經蔓延了約100公頃。

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新南威爾士州農村消防局的專員Shane Fitzsimmons補充道，「氣候乾燥讓這些火災進展快速，這也是對未來的警告，之後三、四個月的氣溫可能會高於平均溫度，降雨量則會比平均低，然而現在卻無從解決乾旱的問題。」此外，當地居民也感到非常無奈，因為「風吹得像你不相信的那樣」，夜晚被染成一片橘，他的家、生意、馬匹全毀於一旦。

遺憾的是，消防員致力於將火勢撲滅，但66歲的消防員內維爾．史密斯（Neville Smith）週五（6日）在滕特菲爾德救援時，手、胳膊、背部、面部和呼吸道都嚴重燒傷。他已經投身於消防20年，如今卻為了保護這個地區而受傷。

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此外，昆士蘭州有52場大火在瘋狂肆虐，受害地區多位在黃金海岸（Gold Coast），至少有20座建築物在三天內被燒毀，其中，名列遺產名錄的賓納布拉旅館（Binna Burra Lodge）也深受其害，對該區經濟造成嚴重打擊。當地州政府表示，由於森林大火事件，今（9）日將關閉花崗岩帶（Granite Belt）、薩默塞特（Somerset ）、黃金海岸的11所學校。

昆士蘭州在危機最嚴重時，有約300人住在斯坦索普和華威（Stanthorpe and Warwick）的疏散中心，讓失去家園的居民有地方安置。當地居民Sharon則表示，他們想回家看看，「我們想知道是否還有東西可以帶走，但事實上，我們不知道我們還剩下什麼。」