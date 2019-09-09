川普取消和平會談！塔利班嗆美國損失更慘　兩黨聽密會地點氣炸

▲美國總統川普拒絕與塔利班達成和平協議。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）原本8日要與塔利班（Taliban）展開秘密和平會談，但他得知對方發動汽車爆炸案，造成1名美士兵死亡，便取消協商。對此，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，此舉將帶給美方更多損失，會有更多性命犧牲。

川普上任後一直誓言結束長達18年的阿富汗戰爭，他卻在推特自爆，原本8日要於馬里蘭州大衛營（Camp David）與塔利班主要領導人秘密會談，然而，這個伊斯蘭組織承認上周在阿富汗首都喀布爾發動襲擊事件，造成美士兵與其他11人死亡，因此他取消談判。

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《路透社》報導，穆賈希德批評川普取消對話，他還認為，美軍同時間一直在阿富汗發動襲擊，「這將帶給美國更多損失，它的聲譽受到影響，反和平的立場暴露在全世界面前，生命、資產的損失將增加。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在華府表示，確定塔利班能施行重大承諾之前，美方不會減少對阿富汗軍隊的支持，目前談判已停止，會繼續施壓塔利班。他還透過《福斯》節目說明，美方已召回美駐阿富汗特使哈里札德（Zalmay Khalilzad），規畫未來方向，被問及與阿富汗的談判是否已死，他回答，「目前是這樣。」

▲圖為塔利班在阿富汗首都喀布爾發動炸彈攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



美國與塔利班上周的談判促成和平協議草案，內容包括美軍可能撤退，然而會談期間，阿富汗多個地區仍遭遇襲擊，使得外界存疑。隨著暴力升級，包含阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）等的領導人越來越不滿，敦促塔利班直接談判。

至於談判破局，美軍是否也會暫時停止撤軍行為，蓬佩奧表示，將會討論這個問題，「總統還沒做出決定。」蓬佩奧說，談判取得真正進展後，川普原本決定親自參與，在大衛營達成協議，

不過，在大衛營與塔利班舉行秘密會談的消息，引發共和黨、民主黨的抨擊，因為該組織除了殺害美軍，911恐怖攻擊後，還曾庇護蓋達組織（al Qaeda）首領賓拉登（Osama bin Laden）。

共和黨籍眾議員錢尼（Liz Cheney）的父親曾於恐攻時任職副總統，她8日在推特批評川普，任何塔利班的成員永遠不該踏入美國的土地大衛營，「由塔利班支持的蓋達組織在911事件殺害3000名美國人後，大衛營是美國領導人會面、討論如何應對的地方。」

民主黨籍明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）正在爭取2020總統候選人提名，她抨擊川普，執行外交政策就像是參加某種競賽節目，「這不是遊戲節目，這些是恐怖分子。」她補充，川普熱愛吸引觀眾的表演，卻沒有完成細節，接著美國落入更糟糕的處境。

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