載4000輛汽車貨輪美東翻覆…起火狂冒黑煙　4人仍受困機房

▲「金色光芒號」翻覆。（圖／翻攝自推特／USCGSoutheast）



記者丁維瑀／綜合報導

南韓現代集團旗下物流企業「現代Glovis」汽車專用貨輪「金色光芒號」（Golden Ray）8日凌晨在美國東部海域翻覆，詳細地點位於喬治亞州布蘭斯維克港，船隻傾覆且起火燃燒。美國海岸防衛隊表示，船上總共有24人，其中20人已獲救，然而尚未找到4名受困引擎室的南韓公民。

《韓聯社》報導，金色光芒號8日凌晨1時40分許在航行過程中發生船體側翻，嚴重傾斜。美國海岸防衛隊隨後收到緊急通知，派出搜救人員前往現場。南韓外交部也派出駐亞特蘭大總領事館人員，也與相關部門配合。

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Rescuers in Georgia are looking for four crew members of a cargo ship that tipped over and caught fire early Sunday morning. Twenty people on the Golden Ray were safely evacuated, but a U.S. Coast Guard search continued for the remaining four. https://t.co/ngHiSQq4yU

報導指出，獲救人員包含6名南韓人、13名菲律賓人、1名美國人，然而，受困引擎室的4名南韓人還是下落不明。美國海岸防衛隊說明，船體繼續傾斜，使得搜救人員很難進入起火的機房。

《美聯社》報導，這艘貨輪原本正要離開布蘭斯維克港，突然急劇朝一側傾斜，火勢帶來黑煙，翻覆後的幾個小時濃煙雖然停止，不過官員尚未確定火勢是否完全撲滅；只要官員穩定貨輪，搜救人員就會設法進去，並把4名人士救出來。

#Update Evacuations of the Golden Ray’s crew continue. All vessel traffic in the Port of Brunswick is currently suspended unless approved by the @USCG Captain of the Port. #HappeningNow pic.twitter.com/F7JbdGCShU

目前還不清楚是否為天氣原因造成這起事故，布蘭斯維克港現階段禁止船隻通行，並於聖西蒙斯灣設立緊急安全區域；這個港口是美國最繁忙的汽車運輸港口之一。

據了解，金色光芒號建於2017年，全長199.9公尺，寬35.4公尺，能運載約7400輛汽車，為馬紹爾群島籍，發生事故當下則載有4000輛汽車。