載4000輛汽車貨輪美東翻覆…起火狂冒黑煙　4人仍受困機房

記者丁維瑀/綜合報導

南韓現代集團旗下物流企業「現代Glovis」汽車專用貨輪「金色光芒號」(Golden Ray)8日凌晨在美國東部海域翻覆,詳細地點位於喬治亞州布蘭斯維克港,船隻傾覆且起火燃燒。美國海岸防衛隊表示,船上總共有24人,其中20人已獲救,然而尚未找到4名受困引擎室的南韓公民。

《韓聯社》報導,金色光芒號8日凌晨1時40分許在航行過程中發生船體側翻,嚴重傾斜。美國海岸防衛隊隨後收到緊急通知,派出搜救人員前往現場。南韓外交部也派出駐亞特蘭大總領事館人員,也與相關部門配合。

Rescuers in Georgia are looking for four crew members of a cargo ship that tipped over and caught fire early Sunday morning. Twenty people on the Golden Ray were safely evacuated, but a U.S. Coast Guard search continued for the remaining four. https://t.co/ngHiSQq4yU

報導指出,獲救人員包含6名南韓人、13名菲律賓人、1名美國人,然而,受困引擎室的4名南韓人還是下落不明。美國海岸防衛隊說明,船體繼續傾斜,使得搜救人員很難進入起火的機房。

《美聯社》報導,這艘貨輪原本正要離開布蘭斯維克港,突然急劇朝一側傾斜,火勢帶來黑煙,翻覆後的幾個小時濃煙雖然停止,不過官員尚未確定火勢是否完全撲滅;只要官員穩定貨輪,搜救人員就會設法進去,並把4名人士救出來。

#Update Evacuations of the Golden Ray’s crew continue. All vessel traffic in the Port of Brunswick is currently suspended unless approved by the @USCG Captain of the Port. #HappeningNow pic.twitter.com/F7JbdGCShU

目前還不清楚是否為天氣原因造成這起事故,布蘭斯維克港現階段禁止船隻通行,並於聖西蒙斯灣設立緊急安全區域;這個港口是美國最繁忙的汽車運輸港口之一。

據了解,金色光芒號建於2017年,全長199.9公尺,寬35.4公尺,能運載約7400輛汽車,為馬紹爾群島籍,發生事故當下則載有4000輛汽車。