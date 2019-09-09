嘻哈男闖紅燈跑給警察追　臉書「直播追逐戰」下車遭擊斃

▲奎諾斯直播時，大量留言湧入。（圖／翻攝自臉書／Anthony Darst）



記者丁維瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州7日晚間發生一起衝突，當時30歲男子奎諾斯（Brian J. Quinones）開車闖紅燈，不願停車的他便與警方上演「追逐戰」，過程中他還在臉書直播，神情顯得相當平靜。被強行拉下車後，由於他手上持刀並拒絕配合，隨後竟遭到警方擊斃，且直播畫面還繼續了97分鐘。

《明星論壇報》報導，奎諾斯當時在明尼亞波利斯市（Minneapolis）附近開車，與警方的追逐地點從伊代納（Edina）開始，於里奇菲爾德（Richfield）結束。警方強行停下男子的車後，他接著下車，影片中可以看到他左手拿著大刀，警方則大吼「放下刀」。

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奎諾斯隨後被警方擊斃，就在他稍早於臉書直播以前，他發文寫下「非常抱歉」，他直播時幾乎面無表情，有時看一下後照鏡。事件發生後，許多居民則對著警方吼叫，不滿執法人員開槍的行為。

#BREAKING - Tonight @EdinaPolice shot & killed a young man around 10:15 PM named Brian Quinones.



He was hit by multiple shots following a police pursuit.



He live streamed the pursuit. The stream includes over an hour of the aftermath of his death.



More info to come. pic.twitter.com/N9Xy0qARKC

沒有員警在過程中受傷，亨內平縣（Hennepin County）警長辦公室正展開調查。據了解，奎諾斯生前會在音樂平台發表作品，自稱為有抱負的嘻哈藝術家；有媒體指出，他在事發前幾個小時釋出作品，有些歌詞似乎都猜測到警方會開槍，像是「準備好了，因為那會痛對吧」。