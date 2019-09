嘻哈男闖紅燈跑給警察追　臉書「直播追逐戰」下車遭擊斃

▲奎諾斯直播時,大量留言湧入。(圖/翻攝自臉書/Anthony Darst)



記者丁維瑀/綜合報導

美國明尼蘇達州7日晚間發生一起衝突,當時30歲男子奎諾斯(Brian J. Quinones)開車闖紅燈,不願停車的他便與警方上演「追逐戰」,過程中他還在臉書直播,神情顯得相當平靜。被強行拉下車後,由於他手上持刀並拒絕配合,隨後竟遭到警方擊斃,且直播畫面還繼續了97分鐘。

《明星論壇報》報導,奎諾斯當時在明尼亞波利斯市(Minneapolis)附近開車,與警方的追逐地點從伊代納(Edina)開始,於里奇菲爾德(Richfield)結束。警方強行停下男子的車後,他接著下車,影片中可以看到他左手拿著大刀,警方則大吼「放下刀」。

請繼續往下閱讀...

奎諾斯隨後被警方擊斃,就在他稍早於臉書直播以前,他發文寫下「非常抱歉」,他直播時幾乎面無表情,有時看一下後照鏡。事件發生後,許多居民則對著警方吼叫,不滿執法人員開槍的行為。

#BREAKING - Tonight @EdinaPolice shot & killed a young man around 10:15 PM named Brian Quinones.



He was hit by multiple shots following a police pursuit.



He live streamed the pursuit. The stream includes over an hour of the aftermath of his death.



More info to come. pic.twitter.com/N9Xy0qARKC

沒有員警在過程中受傷,亨內平縣(Hennepin County)警長辦公室正展開調查。據了解,奎諾斯生前會在音樂平台發表作品,自稱為有抱負的嘻哈藝術家;有媒體指出,他在事發前幾個小時釋出作品,有些歌詞似乎都猜測到警方會開槍,像是「準備好了,因為那會痛對吧」。