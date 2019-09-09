酒駕撞死母！7旬婦半夜坐輪椅出門迎接…遭晚歸兒「貨車直撞」重傷亡

▲ 7旬老婦遭兒子撞死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓飲酒風氣盛行，雖然代駕文化行之有年，嚴重的酒駕案件仍層出不窮。慶尚北道龜尾市一名年邁的母親日前在半夜坐著電動輪椅到村子入口處，想親自迎接晚歸的兒子，沒想到被酒醉的兒子開著卡車直直撞上，傷重身亡。

綜合韓媒報導，49歲的朴姓男子7日凌晨1時40分左右開著1噸貨車，行駛在龜尾市海平面一條雙向各只有一條車道的路上，撞上坐在電動輪椅上的74歲母親。朴男報案後，母親馬上被送往附近醫院，但仍回天乏術。

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警方調查指出，由於兒子直到凌晨都沒有回家，朴男母親相當擔心，才會自己以輪椅移動到300公尺外的村子入口，想等兒子回家，沒想到發生悲劇。事發後測得朴男血液酒精濃度高達0.151%，已經達到吊銷駕照的標準。

警方相關人士說明，朴男疑似在單向雙車道轉彎處撞上正穿越道路中線的母親，預計調查詳細事發經過後，依違反《道路交通法》嫌疑申請對朴男的拘捕令狀。

這起事件在網路上引起熱議，網友紛紛留言表示，「自己做的事要自己承擔，媽媽做錯了什麼？」、「擔心兒子而坐輪椅出門的母親的模樣真讓人心酸」、「一輩子活在罪惡感之中吧」。

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