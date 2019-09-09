玲玲颱風撲北韓釀5死！全國投入災後復原　今建國71周年低調慶

▲ 颱風帶來的強風將屋頂吹翻。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／編譯

2019年第13號颱風玲玲7日登陸北韓，周末在各地造成嚴重災情，截至目前已有5人死亡。9日適逢北韓國慶日，但平壤當局為全力進行災後復原工作，加上今年是建國71周年，非逢5逢10，並未大肆舉辦慶祝活動；勞動黨機關報《勞動新聞》9日版面也幾乎被風災及復原相關消息占滿。

北韓官媒《朝中社》8日下午根據國家緊急災害委員會截至當時的統計數字報導，玲玲颱風造成5人死亡，3名傷者則都已送醫治療。全國共210多棟民宅及15棟公共設施完全或部分受損，還有約458平方公里的農地出現農作物倒塌或泡水災情。

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▲ 北韓各地出現樹倒、淹水災情，金正恩投入人民軍協助救災。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

領導人金正恩事前便意識到玲玲的威力，6日緊急召集勞動黨中央軍事委員會，要求人民軍投入防颱工作，也下令黨政官員親自到災區指揮復原工作。玲玲8日已經完全離開北韓，北韓官媒今天依舊大篇幅報導風災狀況，也特別提到金正恩的領導能力，稱在他的坐鎮指揮之下，颱風災害降到最低，讓人民相當感動。

《勞動新聞》今天則報導，平壤當局召集國會及國家計畫委員會成立「中央指揮部」，商討災區復原計畫，包括援助災民糧食、生活用品、醫療用品及學用品等。各地工廠也緊急提供災後復原所需的水泥及鋼鐵材料，全國上下全力救災。

▼ 金正恩6日主持勞動黨中央軍事委員會。（圖／朝中社）