台裔楊安澤大玩「人體衝浪」漂流畫面曝光　支持者：他信任我們

▲楊安澤體驗「人體衝浪」。（圖／翻攝自推特／Andrew Yang）



記者丁維瑀／綜合報導

角逐2020美國民主黨總統提名的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）近來人氣上漲，他8日出席加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）一場論壇，竟在會場大玩「人體衝浪」，被支持者抬高並一路推送至門口，許多人也激動大喊他的名字，場面相當熱絡。

根據民調網站Real Clear Politics數據，楊安澤支持率約2.7％；他也有參加本月12日與10月民主黨辯論的資格。就在亞太裔勝利基金會8日所舉辦的論壇中，身為嘉賓的楊安澤更是大顯親和力，直接在擁擠的會場玩起人體衝浪，他張開雙手，任憑群眾把他帶到遠方。

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一名推特網友寫道，楊安澤賭上自己的性命，願意相信抬起他的人；另一位粉絲則寫道，「現在，這就是我所說的藍色浪潮。」藍色浪潮指的就是民主黨的聲量，紅色則象徵共和黨。

Haven’t crowdsurfed in a while #YangGang @GPSofficial pic.twitter.com/3ynxj8m21v

如今，楊安澤擁有專屬自己的標籤，那就是「楊幫」（#YangGang）。他在此次論壇中發表看法，議題包含平權法案、氣候變遷對於太平洋島民的影響、性別歧視，當然還有數學。

楊安澤曾開玩笑說，反對川普的，是一個喜歡數學的亞洲男人；算是利用華人熱愛數學的刻板印象，打擊現任總統的同時也提高自己的聲量。此外，川普有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的口號，楊安澤則有「讓美國更用心思考」（Make America Think Harder）的標語。

▲楊安澤近來聲勢逐步高升。（圖／達志影像／美聯社）



川普喜歡戴紅色帽子，上面有讓美國再次偉大的簡寫MAGA。楊安澤的支持者也經常戴上帽子，不過上面卻寫著「數學」（MATH），而且顏色是象徵民主黨的藍色。

現年44歲楊安澤的競選理念包括每月給予每名美國成年人1000美元，達成普遍基本收入，他多次討論的議題包括自動化將如何導致失業問題。《紐約時報》報導，他的支持者多半認為，楊所採取「非政治的方法」令人耳目一新。