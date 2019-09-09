加薪破局！機師首次「罷工連2天」英航損失30億　取消1600航班

▲英國航空公司機師不滿薪資待遇，發動罷工。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國航空公司（British Airways）機師工會先前與資方談判破局，於今（9）日與明（10）日發動罷工，此舉除了造成近1600航班停飛，也可能導致企業損失8000萬英鎊（約台幣30億元）。機師們則認為，英航無視他們要求加薪、改善福利的合理提議。

《彭博社》報導，過去數10年來，這是首次英航面臨機師罷工，時值繁忙的夏季正要結束，成千上萬名旅客都受到影響。英航發言人表示，旅客已被安排預訂其他航空公司的機票，或被告知更改日期，也有人得到退款。

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英航指責英航機師工會（BALPA）缺乏誠信，在最後一刻提出誇張的提議，這得額外花費5000萬英鎊（約台幣19億元）。工會秘書長斯特魯頓（Brian Strutton）8日則透過電郵聲明表示，機師一直在給予公司協商的機會，「英航現在必須把員工、乘客的需求放在首位，接受機師不會遭霸凌或搪塞。」

《金融時報》報導，英航發送電郵給員工，警告參與罷工的機師，未來3年自己與家人都會失去豐厚的旅行補貼。機師則透過聲明表示，英航釋出各種威脅訊息，根本無意緩解緊張局勢。

英航機師工會上月表示，決定9月9日、10日以及27日發起罷工；當時勞方認為，以前為了幫助公司，機師願意犧牲薪水、退休金以及休假，然而，公司目前獲得每年20億英鎊的利潤，員工對於現階段的經營方式非常失望，罷工是最後手段。

據了解，為了提振公司財政狀況，先前機組人員在金融危機時期同意減薪，工會目前的訴求則包括薪資、利潤共享、股票獎勵項目。罷工帶來的影響其實是最大威脅，光是1天就可能損失4000萬英鎊；工會表示，解決罷工的成本才500萬英鎊，是1天罷工行動成本的8分之1。