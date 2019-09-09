挪威選手頭戴「埔鹽順澤宮」三鐵奪冠！　它成幸運帽…曝東京小趣事

▲挪威選手埃登（Gustav Iden）頭戴「埔鹽順澤宮」拿下冠軍。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國尼斯三鐵世界錦標賽今年的冠軍對台灣人來說相當「亮眼」，23歲挪威選手埃登（Gustav Iden）在台上興奮高舉奪冠布條，但頭上戴的帽子被眼尖網友發現，竟然繡有「埔鹽順澤宮」5個大字，成為台灣網友意外的焦點。一名關注賽事的網友表示，其實這帽子的由來有個有趣的小故事。

埃登在法國尼斯三鐵世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）上，以3小時52分35秒的成績奪冠，成為體育界焦點。不過他在衝線時頭上戴的帽子引起不少國外網友討論，網友詹森（Daniel Jenssen）表示，埃登幾周前到東京參與測試賽時，比賽前在街頭撿到這頂帽子「他認為如果好好照顧這頂帽子，就會帶來好運。」

請繼續往下閱讀...

▼台灣網友看到覺得「好潮」、「好怪」。（圖／翻攝自TRAITHLON LIVE.TV）

▲熱愛運動的埃登，IG滿滿養眼照。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

埃登後來在東京測試賽中獲得了第4名的成績，賽後還戴著「埔鹽順澤宮」和其他選手合照。這次在法國賽事中奪冠，埃登和「埔鹽順澤宮」同樣形影不離，還戴著它上台接受殊榮，並把照片貼上臉書IG。

國外網友一度以為埃登戴的是日本7-11的帽子，馬上就得到台灣人說明這頂帽子「其實來自台灣彰化埔鹽的順澤宮」。消息被PTT網友轉貼後，大家紛紛留言，「彰化之光」、「傍晚操場跑步戴這種帽子的阿北都超強的」、「順澤宮贊助播出XD」、「世界冠軍認證，以後體育賽事的選手都該去拜一下了」、「埔鹽人推一下」。