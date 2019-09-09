「我們迷失方向了」前南卡州長參加共和黨初選　川普第3名黨內對手

▲前南卡羅來納州州長桑福德。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國前南卡羅來納州州長桑福德（Mark Sanford）在8日宣布，他將要投入共和黨內的總統候選人初選，成為黨內挑戰川普的第3人。他在受訪的時候表示，由於看到川普執政期間赤字和債務不斷，加上共和黨內路線混亂，才決定參與初選。

雖然是同黨籍，59歲的桑福德過去曾多次與川普唱反調，他在接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示，本來上周他就想要在家鄉南卡州宣布這個消息，但是由於颶風多利安襲擊，因此計畫改變，「但我現在可以告訴大家，」我已經決定要加入（初選）了」。

請繼續往下閱讀...

當被問到為何想加入時，他認為，現在大家很需要進行對話，定義身為共和黨員的意義，因為如今共和黨已經迷失了自己的路線，在許多議題上有分歧意見。他還提到，「我們在債務和赤字支出方面，都失去方向了，總統還稱自己是債務之王」。



2016年川普競選總統時，桑福德曾多次質疑他的動機和資格，並認為川普作為候選人難以接受，就像是「非常難以吞嚥的藥丸」。2018年時，共和黨在南卡州議會第一選區有兩位候選人，一個是桑福德，另一位則是議員艾靈頓（Katie Arrington），川普就曾在推特上砲轟，「桑福德對我的競選陣營非常沒幫助，只是個麻煩人物而已」。



桑福德在2009年，擔任南卡州州長時，曾被爆出與一名阿根廷查普爾（María Belén Chapur）有婚外情，甚至片工作人員去西維吉尼亞州的阿帕拉契小徑（Appalachian trail）健行，實際上是去跟小三約會，不過他否認有外遇，並稱查普爾只是「靈魂伴侶」，但此事也成為他政治生涯的一樁醜聞。



目前投入共和黨內總統初選還有前眾議員華爾希（Joe Walsh），與前麻薩諸塞州州長威爾德（William Weld）。