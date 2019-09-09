82歲阿伯趁假日闖豪宅「偷珠寶鑽戒」...爽賺千萬！當賊超過50年

▲美國老伯長期闖豪宅，趁住戶不在家的時候偷珠寶。（圖／翻攝自nytimes）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州有一名82歲的老伯薩巴提諾（Samuel Sabatino），靠著魚目混珠躲過保全，偷偷溜進大樓內闖空門，5年來，總共偷了價值超過40萬美元的珠寶。警方調查，薩巴提諾已經有超過50年的偷竊歷史，目前已經將他逮捕。

薩巴提諾上約31日遭到警方逮捕，當時他正準備闖進一棟大樓內，被警衛攔了下來，他聲稱是要拜訪自己的親戚「蘇雷茲」（Suarez），但警衛沒有叫這個名字的人住在這，於是他空手離開，沒多久就被警方逮捕。紐約時報報導，警方在日前就已經盯上他，當時有便衣警察在監視著，所以立刻被逮。

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薩巴提諾被警方稱作「假期大盜」，他的犯案手法為，趁著國慶日、陣亡將士紀念日或勞動節等假日的時候，偷偷尾隨或溜進高級的大樓內，並且帶著一個黑色的包包，並且尋找看起來沒人在家的住家，像是報紙或包裹堆放在外面的，接著闖入家中，偷走昂貴的物品，像是手錶、鑽戒、鑽石或是珠寶。



調查顯示，過去5年內，薩巴提諾光是在紐約就犯下10起闖空門，偷了價值超過40萬美元的珠寶，光是今年就偷了大約10萬元。他被以多項偷竊、偷竊未遂、強盜等罪名被起訴，若是罪名成立，最高將被關15年。檢方也表示，目前植在蒐集更多證據，並調查這些年來，薩巴提諾是否還有到紐約以外的城市犯案。

薩巴提諾有多次竊盜的前科，甚至早在1960年代就開始犯罪，大多數都是偷竊，2001年曾被起訴，當時他在加州行竊，並且用假名與假身分到處招搖撞騙。