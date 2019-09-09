英國2大臣保證「首相絕不延後脫歐」…有但書　法國：才不要3個月就一次　

▲英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）8日重申首相強生的決心，雖然此前強生在國會內連遭保守黨員叛投、提前舉行大選動議被否決等重大挫折，仍決心繼續執行10月31日脫歐的計畫，拒絕再和歐盟請求延後脫歐。財政大臣賈維德（Sajid Javid）也相當有信心，他認為即將到來的歐盟峰會，強生一定會努力達成協議。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，拉布表示強生（Boris Johnson）「當然」不會在英國脫歐事務上違反法律，而且政府還在持續努力和歐盟達成過度協議，「雙方談判已有進展」。

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英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）則在BBC節目《安德魯馬爾秀》（Andrew Marr Show）上指出，「首相會出席10月17和18日的歐盟峰會，而且會在其間試著達成一份協議。到時候他也絕不會要求延後脫歐。」賈維德把球做回給國會，「強迫英國首相向歐盟要求協商延後脫歐的法案規定，國會若在10月19日的期限前沒有投票通過新協議，或是同意英國無協議脫後，就代表政府必須尋求延後脫歐，所以現在政府關注的是這個日期。」

對此，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）回應，法國拒絕讓英國脫歐日期有任何延後；他在《歐洲第一電台》（Europe1）節目《大訪談》（Le Grand Rendez-vous）上強調，「以目前情況而言，我們拒絕！」，「我們才不想每隔3個月就要經歷一次」。