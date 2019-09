小學弟肚子貼白紙...「手工做衣服」遭同學霸凌！大學力挺做成官方T

▲小學弟自製衣服,卻被同學霸凌。(圖/翻攝自Facebook/Laura Snyder)

記者錢玉紘/綜合報導

美國佛羅里達州的一名小學生想參加學校舉辦的「大學顏色日」(College Colors Day)活動,手工做了一件代表田納西州大學(University of Tennessee)的校服,沒想到卻被同學嘲笑,田納西州大學得知此事後,將他親手設計的衣服做成官方T,力挺被霸凌的孩子。



阿爾塔蒙特小學(Altamonte Elementary School )的老師史妮德(Laura Snyder)在臉書上PO出這個故事,這名男童因為喜歡田納西州大學大表的橘色,但是沒有相關的紀念服飾,於是自己動手做,他在白紙上寫下大學的縮寫「 U.T.」,加上大學校徽,接著把它釘在橘色的衣服上,並且非常興奮地穿去學校,秀給老師同學看。



但是,在吃午餐的時候,幾個跟男孩同桌的女生嘲笑他的衣服,而這些人甚至沒參加「大學顏色日」的活動,男孩為此感到非常的傷心。因此老師在臉書上貼出這個故事,並表示想要親自替孩子購買田納西州大學的紀念商品,詢問是否有人知道聯絡管道。

沒想到,這則貼文被大量轉發,引起話題,許多網友湧進留言打氣,更有不少人直接把訊息貼給田納西州大學的臉書及推特,校方也很快就回應,兩天後寄了一整箱的官方商品送給這位男孩,包含大學的美式足球隊「志願者」(Tennessee Volunteers)的球衣和加油棒等商品。

志願者隊的隨後也將男孩畫的圖案直接印在衣服上,預計9月底就會成為正式官方商品,力挺他們的小粉絲,而這件Tshirt賣出的收入都會捐給協助防治青少年霸凌的團體「STOMP Out Bullying」。史妮德提到,「當我告訴他,他的設計真的會被印在衣服上的時候,他臉上掛著大大的微笑,我可以感覺他更有自信了」。

由於受到許多網友打氣鼓舞,男孩的媽媽也寫了一封信表達謝意,內容提到,「大家給我們的愛把我們淹沒了,我無法形容有多麼對兒子感到多麼驕傲,每個留言、禮物和善舉我們都不會忘記,希望可以成為兒子人生中的一大鼓勵,等不及要看到衣服成品了」!