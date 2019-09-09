義消爸救援車禍...一看超悲痛「罹難者是女兒」！疑超速奪兩命

▲30歲的哈里斯和16歲的高中生瑪麗亞皆在車禍中喪命。（圖／翻攝自IG、gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

美國鄉村女歌手哈里斯（Kylie Rae Harris）日前開車前往新墨西哥州陶斯（Taos）的音樂節，期間疑似超速，導致發生三車連環車禍，她與另一名16位的少女瑪麗亞（Maria Elena Cruz）不幸罹難。而當地的警長趕到現場支援排除車禍時，才驚見罹難者是自己的女兒。



這起車禍發生在當地時間4日晚間9點多，瑪麗亞當時正準備開車回家，結果哈里斯的車就從後方追撞上來，接著又衝向對向的車子，讓瑪麗亞與哈里斯兩人都當場喪命，第三名駕駛沒有受傷。警方調查，所有的駕駛都有繫安全帶，肇事原因可能跟酒駕有關係，但還要等驗屍結果出爐才能確定，哈里斯留下了一個女兒。

外媒報導，哈里斯過去就有酒駕的紀錄，另外，也可能有超速的情形。

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而瑪麗亞的爸爸佩德羅（Pedro Cruz）在當地消防隊擔任義消，由於接到車禍的消息，趕往現場救援，才發現自己女兒死於車禍，相當悲痛。陶斯縣警長霍格瑞福（Jerry Hogrefe）提到，佩德羅對於處理事故現場很熟練，「但對他來說這是個巨大創傷，當時他並不知道女兒就是車禍受害者」。



陶斯縣消防局長科多瓦（Mike Cordova）也形容，瑪麗亞是個善良、有愛心又體貼的好女孩，現在全家人都還在從痛失愛女的傷痛復原中。也有朋友也替她在gofundme網站上設立募款頁面，籌措喪葬費用。