女大生跑15次廁所…酒館保鑣闖門抓情侶檔：性和毒！　她曝「人工肛門」真相

▲戴維斯（Amber Davies）在公開信中還原真相，因為保鑣不聽她解釋。（圖／翻攝自Instagram「ambersostomy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國21歲女大生戴維斯（Amber Davies）日前發表一封公開信，她和男友被2名酒吧保鑣指控在殘障廁所內吸毒、販毒和性交，但實情是因為她配戴「人工肛門」才會一天至少要跑15次廁所，希望藉由這封信能讓大眾認識這種「隱疾」，也希望能被友善、尊嚴地對待。酒吧所屬集團威瑟斯本（Wetherspoons）獲知後也已向她致歉。

戴維斯在公開信的前言中寫道，這封信是給威瑟斯本旗下位在伯明罕（Birmingham）的「龍酒館」（The Dragon Inn）。她表示自己在13歲時就被診斷出患有「潰瘍性結腸炎」（ulcerative colitis），大部分腸道及直腸被開刀切除，從此必須配戴俗稱「人工肛門」的「結腸造口」，每天必須清理造口袋至少15次，這就是她經常跑廁所，而且花費時間比別人久的原因。

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▲戴維斯對自己腹前的結腸造口和造口袋並不忌諱，反而表現得落落大方。（圖／翻攝自Instagram「ambersostomy」）

戴維斯表示，8月28日晚上和一群朋友在「龍酒館」聚會，一次和男友進到殘障廁所時，聽到外頭有個男人一直對著他們大喊，還拿一把專門鑰匙打開廁所門，接著她就被一名女保鑣「抓出廁所」，男友則是被男保鑣帶出來，「他們在大庭廣眾之下非常開心地指控我們在殘障廁所裡吸毒、販毒和性交，而且不論我怎麼解釋也沒用，因為他們認為『沒有其他藉口能讓人一直跑廁所』。」

「我當下很難過」，戴維斯在信中寫道，「我們根本沒做錯事，而且我一直試著講理」，不過當時酒館人員仍朝著他們大吼大叫，「我對於人們竟然可以用這種態度對待人感到很憤怒」。她表示，男友只是陪她一起進到廁所清理造口袋，卻受到這般指控，「完全無法接受，而且他們（威瑟斯本）身為一個大型連鎖企業，你還以為他們有好好訓練員工要先了解狀況。」

▲戴維斯的結腸造口。（圖／翻攝自Instagram「ambersostomy」）

這項隱性殘疾目前仍無法治癒，戴維斯表示，「潰瘍性結腸炎」會有腹瀉、腹痛和痙攣的症狀，總是感到疲倦，還會因免疫力降低引發各種不舒服。這種症狀會伴隨患者一輩子，除了體內受到折磨，體外必須配掛的造口袋也常會引人注意；戴維斯說她知道人們看到這樣會有一些表情，但從沒有遇到如此粗魯的對待。

就讀大三的戴維斯在社群軟體上仍表現的自信，她是卡迪夫大學設計系的學生（Cardiff University），平日會兼差當模特兒，儘管結口袋掛在腹部前，她仍時常穿著比基尼到海邊玩，或是在泳池享受日光浴。

綜合外電報導指出，威瑟斯本集團得知後表示，員工們對這次「令人困惑的情況」感到抱歉，但他們認為戴維斯應該要事先讓其他人知道，最後集團以「致贈禮券」作為補償。