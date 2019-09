強生任命新「就業大臣」　議員：英國政府充斥一堆極端右翼分子

▲英國現任環境食品與鄉村事務部政務次官科菲(Therese Coffey),接任就業及退休保障大臣懸缺。(圖/達志影像/美聯社)

英國唐寧街(Downing Street)證實,首相強生(Boris Johnson)8日任命柯菲(Therese Coffey)為「就業暨退休保障大臣」,正式取代前任大臣魯德(Amber Rudd)。英國外相和財相表示,強生會繼續維持原訂脫歐計畫,拒絕向歐盟尋求延後脫歐。

綜合外電報導,前任「就業暨退休保障大臣」魯德因不滿強生只因為黨鞭投下反對票,而收回國會保守黨黨鞭一職,而憤提辭職;她指出自己並未見到政府有盡足夠的努力,試著和歐盟達成脫歐協議。魯德不忘再次重砲轟擊保守黨,解職一事是「對正直(decency)和民主的攻擊」,而且剝奪了保守黨內心胸寬容和致力奉獻的黨員的職位。

安珀魯德是英國歷史上第3位女性內政大臣,於2016年7月至2018年4月任職。

她接受BBC記者訪問時透露,「政府目前並未進行任何正式的脫歐協商」,對於其他內閣官員是否會跟進請辭,她也無法得知。雖然和同屬保守黨的強生鬧不合,魯德強調不會因此退出政壇,也不會離開保守黨。

對於接任的柯菲,魯德8日也在推特上恭喜對方,「我知道她在一流的部門裡會幹得很好」。替換上場的柯菲從2010年起成為國會議員,2016年起即擔任環境食品與鄉村事務部政務次官,她在當年的脫歐公投時也投下留歐票。

不過國會議員柏家輝(Ian Blackford)對此人事決定似乎不滿意,他在推特上抱怨,「這位新任大臣以攻擊領養老金的人而聞名,現在我們看到英國政府裡充斥著極端右翼分子,他們除了只能拿出『無條件脫歐』,還會攻擊老人領養老金的權利。」

