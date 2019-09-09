中颱法西登陸千葉市「颳17級陣風」　84萬戶停電、車站屋頂被吹飛

▲法西颱風撲日本。（圖／日本氣象廳）

記者錢玉紘／綜合報導

15號颱風法西直撲日本，中心在當地時間9日5點左右登陸千葉市，朝著茨城縣方向前進，目前往北北東走，速度為每小時25公里。法西威力強大，是千葉市史上第一個測得最大瞬間風速達每秒57.5公尺的颱風，相當於17級強陣風。



由於颱風的雲雨帶完整，為經過的區域都帶來強降雨，台灣時間上午5點左右，千葉縣成田市累積雨量達57毫米，東金市則有51毫米。氣象廳研判，受到大雨影響，部分地區發生土石災害的危險性非常高，需警戒的區域包含神奈川縣、千葉縣、埼玉縣合伊豆大島等。

而千葉縣首當其衝，國土交通省指出，千葉縣山武市的作田川已經達「氾濫危險水位」，隨時可能造成洪水，警戒民眾要特別住意。

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日本NHK報導，東京電力公司指出，台灣時間凌晨5點為止，千葉縣已經有58萬7800戶停電；神奈川縣15萬2400戶；茨城縣4萬9000戸；靜岡縣則有4萬5800戸；東京都1萬3000戸；埼玉則有1400戶停電，加起來大約超過84萬戶。

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▲東千葉站屋頂被吹飛。

受到法西逼近的影響，東京、神奈川縣、靜岡縣總計有5萬多戶，逾11萬人接獲「避難勸告」，是5個警戒層級當中的第4層級。日本氣象廳研判，受到大雨影響，靜岡縣有些地區發生土石災害的危險性非常高，對多個地區發布了「石災害警報」。

交通方面，JR東日本宣布，9日首班車到上午8時前，取消東京地區所有的鐵路班次，東北、山形、秋田、北陸、上越等各新幹線因強風影響，首班車可能延後發車。JR東海道新幹線從東京到小田原之間因風速超標，暫停運行；JR山手線品川站到大崎站之間因有路樹倒塌，暫停通行。小田急電鐵則表示，8日晚間將逐漸減少鐵路班次，晚間23時以後會取消所有東京、神奈川縣的服務。

另外，日本國內線共有106個航班被取消，國際線部分，目前成田機場和羽田機場各有1班取消。

▼網友車子被掉落物品砸壞。

台風嫌い

納車9時間後の出来事でした



走行距離19kmの悲劇



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強い台風15号 東京湾北上

横浜市磯子区で午前３時すぎに撮影された映像です。

住宅の玄関が浸水し、道路には川のように水が流れています。https://t.co/EJqwN6yUe5#nhk_video pic.twitter.com/FCCY3c8i9Q

羽田空港と羽田空港周辺。駐車場P2が、、、。朝６時前の様子。#台風15号 #羽田空港 pic.twitter.com/3YFbhcHbWO