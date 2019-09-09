凱特王妃愛髮有方！用護髮噴霧替代造型、梳頭絕對從下往上

▲一頭漂亮棕色秀髮，為凱特王妃整體造型增色不少。（圖／翻攝自IG/kensingtonroyal，以下同）

編輯 / Lily

平民出身的凱特王妃，多年依舊堅持自己處事風格，除了幫小王子們依照個性選擇適合學校，自己身上穿戴逛的也多是大眾品牌。擁有一頭亮麗秀髮的她，秀髮整理也和大家一樣並無特別，即便是多年愛用的梳子也不到台幣1000元。

Tangle Teezer Hairbrush（@tangleteezer）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 上午 10:01 張貼

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梳髮必須從下到上

說到梳頭髮，大家都是從髮根往髮尾梳，但這個方式會大力拉扯到秀髮，凱特王妃梳頭時，會將頭低下來，先從打結的髮尾梳起，然後再慢慢往髮根方向梳，她偏愛Tangle Teezer的梳子，不僅能梳直頭髮、梳鬆髮根，同時還能抗毛躁。



重要場合前會「深層清潔」

每當出席重要場合時，秀髮絕不能有一絲油膩感，必須以最佳狀態示人。所以事前會進行深層清潔髮根，去除髮根堆積老廢角質，同時放鬆頭皮，打造蓬鬆有活力髮絲。

頭皮健康最重要

想擁有美麗秀髮，髮根的健康絕對要顧好，溫和清潔絕對是最重要一環，洗髮精除了選擇適用的，更要確認pH值是否溫和，理想數值為5.5，清洗頭皮過與不及，過分清潔反而會使頭皮失去防護，不可不慎！

熱毛巾提升護髮力

長髮的凱特，平時很注重護髮，她塗完護髮乳之後會用一條熱毛巾包覆，幫助頭髮毛鱗片打開，這樣能使其中的養分更容易被吸收。





免沖洗護髮代替造型品

與其選用頭髮造型品，她反而會利用一些免沖洗護髮噴霧來代替，利用微微的濕度幫助定型，同時又擁有護髮功效。這樣的微定型，讓髮絲不會僵硬死板，是凱特看起來永保年輕的秘訣之一。

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