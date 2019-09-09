多吃青豆、豆腐！趙薇狠甩10kg「仙女食譜」揭密

▲趙薇甩肉有方，減重已滿一年仍維持好身材。（圖／翻攝自趙薇IG、微博）

編輯/ Lily

女星減重食譜一向被大家追逐，小燕子趙薇打從去年瘦身成功後，就再也沒有胖過，她的瘦身菜單再度被大家翻出，除了控制澱粉多吃蔬果，主食更是湯品為主，青豆是增加飽足感的秘密武器，想瘦的姊妹們趕快學起來！

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高纖青豆增加飽足感

趙薇曾在微博分享，水煮青豆搭配地瓜非常健康，尤其是青豆是減重時最零食，因為它含脂肪含量低，同時又富有纖維與蛋白質，夜晚嘴饞不只能補充身體能量，還能促進腸胃蠕動。而纖維質含量高的地瓜，也能讓體內順暢，地皮吃更營養，地瓜建議可代替一餐正餐吃。

消脂檸檬水當水喝

有時候想喝有味道的飲料，它會自製消脂檸檬水，先將檸檬切片用蜂蜜或糖漬，想喝的時候加入水泡來喝，有時更會直接鮮榨檸檬汁補充維他命C，若牙齒或胃不好，可以搭配少量蜂蜜水食用。

青菜豆腐湯是好物

清淡飲食是減重必須，青菜豆腐湯內含高纖維蔬菜和高蛋白質，以優質的豆腐搭配當季鮮綠蔬菜，還可加入番茄和菇類，打個蛋花只要簡單調味，加入胡椒粉和鹽就能夠替代一餐。

攝取足量蔬果

先前提到趙薇會用湯品取代正餐，像是紅棗湯、海帶豆芽湯、青菜豆腐湯等等，先喝湯墊底增加飽足感，若還會有點餓的話，就會搭配一盤新鮮蔬果，內容大概有小黃瓜、水梨、蘋果等等，通常吃完就已經很撐了。

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