姊妹機場時尚拼長腿　Selina拼命伸長笑站高個妹妹任容萱旁

▲Selina、任容萱姊妹倆受3.1 Philip Lim之邀，飛到紐約參加時裝周。（圖／翻攝任容萱、Selina IG）



記者張妤瑄／台北報導

紐約時裝周正式開打，Selina任家萱與任容萱姊妹花受3.1 Philip Lim之邀，首度一起到紐約看秀。出發前，兩人難得一起拍攝機場時尚大片，Selina穿透視百褶裙，表現擅長的甜美風，帶一點性感的模樣，被粉絲們讚賞「仙女下凡」、「女神」。

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▲Selina穿透視百褶裙，獻上美腿。（圖／翻攝Selina IG）



Selina與任容萱在機場時都穿了高跟鞋現身，但Selina即使穿了高跟鞋，站在高個子妹妹身邊，還是差了半顆頭，從她Po出姊妹一起出發時的合照，可以看出她雖然笑燦如花，心情超好，不過看得出來腿有盡力伸長才能在大長腿妹妹旁，一起拍出漂亮美照。兩人的合照，也讓Selina被粉絲大讚，「怎麼沒阻止蓉蓉穿高跟鞋，真愛啊！」

▲Selina站在妹妹任容萱旁，明顯矮了半顆頭。（圖／翻攝任容萱、Selina IG）



任容萱穿緞面蕾絲背心搭配黑色寬褲，腰間綁個腰包，開衩長褲在走動之間還會露出美腿，整體而言帥氣，但因為「睡衣風背心」而混入性感味。踩個高跟鞋合體Selina，兩人聯手發糖，畫面相當養眼。她的機場時尚也被網友按讚，點評「公主辣妹」、「帥」、「氣質」、「走路有風」。

▲任容萱穿睡衣風蕾絲背心配開衩長褲，帥爆又性感。（圖／翻攝任容萱IG）



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接下來，兩人即將在台灣時間10日凌晨現身3.1 Philip Lim秀場，首度合體觀秀造型，大家也能期待一下囉～