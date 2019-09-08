紐約時裝周／孫菲菲LONGCHAMP耍浪漫　超大「透明花窗」獻美胸

▲LONGCHAMP三度在紐約發表大秀。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

2020春夏流行趨勢第一線從紐約時裝周開跑，法國時尚品牌LONGCHAMP三度在紐約發表最新一季女裝趨勢，本季創意總監Sophie Delafontaine結合70年代的迷幻風格與90年代流行的圖騰印花，詮釋黎明到黃昏的美麗太陽，並在服裝上再現女權藝術家Judy Chicago的作品，用花朵暗喻女人盛開的美麗姿態。

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▲LONGCHAMP本季結合70年代與90年代元素，勾勒出全新畫面，女孩感十足。（圖／品牌提供）



大陸超模孫菲菲今年紐約時裝周首秀獻給LONGCHAMP，穿著蝴蝶蘭印花長洋裝登場，胸前大大的鏤空黑紗拼接是最吸睛的設計，若隱若現的看到美胸線條。薄紗與立體蝴蝶蘭刺繡勾勒出這件性感不失優雅的設計，滿裙的花朵相當浪漫，腰間的經典Roseau竹節腰帶畫龍點睛，完美托住纖腰。

▲孫菲菲穿上浪漫花朵洋裝，但胸前的「花窗」實在太火辣。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）



超模世家嫩模凱亞蓋柏（Kai Gerber）穿著黑色風衣搭配拳擊長靴登場，造型給予滿滿活力，可以看到LONGCHAMP漸漸往年輕族群靠攏的野心。秀場上，用淡雅色彩如紫羅蘭色、粉紅色、碧玉色、杏黃色、藍綠色，結合可愛的花邊元素，短版上衣與小熱褲等，形塑出青春活力的亮眼少女。

▲凱亞蓋柏打頭陣登場。（圖／品牌提供）



▲採用淡雅的色調，結合花邊元素，短版上衣、小熱褲，詮釋出年輕女孩的活潑一面。（圖／品牌提供）



▲創意總監Sophie Delafontaine，攜手女權藝術家Judy Chicago，在設計上結合她的圖騰。（圖／品牌提供）



藝術家Judy Chicago的作品則以飽和色系的印花呈現，用斑斕的色彩、鏤空立體的蕾絲刺繡，詮釋精緻成熟的巴黎女郎。

▲Judy Chicago的創作成了洋裝、裙款、配件上的搶眼圖騰。（圖／品牌提供）



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手掌大小的「水餃包」，是秀後討論度最高的配件，雖然實用度待討論，裝不進什麼，但絕對能裝可愛。不管是穿著浪漫的波希米亞風洋裝，還是穿著活力四射的拳擊裝，拎上一個手掌大的水餃包，說什麼都是人間可愛代表。

▲手掌大的小包，是最能「裝可愛」的配件。（圖／品牌提供）