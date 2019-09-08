紐約時裝周／王珞丹露側乳尬李玟　宋慧喬緊包甜看RALPH LAUREN

▲林俊傑受邀到紐約看RALPH LAUREN 2019秋季女裝秀。（圖／翻攝林俊傑微博）



記者張妤瑄／台北報導

時尚圈的重頭戲由紐約時裝周打頭陣登場，美國品牌RALPH LAUREN台灣時間8日一早發表2019秋季系列，秀上名人齊聚，女星有國際巨星李玟、南韓女星宋慧喬、大陸演員王珞丹做亞洲代表，男星則有歌手林俊傑、港星陳冠希坐鎮，場內星光熠熠。

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▲（左起）林俊傑在秀場遇到大陸明星王珞丹、雷佳音。（圖／翻攝林俊傑微博）



在紐約時間周六晚間辦秀的RALPH LAUREN，重現30年代的紐約夜生活，以Ralph's Club為題，邀請明星們一起享受這個Happy Satruday Night，可見李玟、王珞丹都很享受其中。

▲巨星李玟也與姊姊一起受邀看秀。（圖／翻攝林俊傑微博）



身為頭號性感巨星，李玟的舉手投足都散發野性魅力，穿著金色削肩禮服，勾勒出她保養有道的緊緻身形，超有巨星架勢。但王珞丹也不是省油的燈，曾是大陸「小清新」代表，如今她也能自在表現性感女人味，一襲單肩禮服，金屬裝飾從脖子一路延伸的手臂上，若隱若現側面美胸線條，是派對上的亞洲性感代表。

▲李玟穿金色削肩禮服，超有巨星架勢。（圖／品牌提供）



▲王珞丹穿單肩禮服，仔細一看若隱若現露側面美胸線條，十分性感。（圖／翻攝王珞丹工作室微博）



宋慧喬穿著正裝剪裁的白色洋裝，現身秀場，甜美優雅的賞秀。她的穿搭呼應設計師Ralph Lauren本季設計，用正裝風格讚頌獨立自主的現代女性，秀場上出現許多女模穿著改良版燕尾服的造型，正是設計師當年推出第一個女裝系列的經典。

▲宋慧喬穿白色正裝包緊緊甜美現身。（圖／翻攝therealhyna2 IG）



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林俊傑、陳冠希則分別穿著白、黑正裝，以優雅紳士造型，進入Ralph's Club賞秀，當兩枚周六夜晚派對內的帥氣綠葉。

▲許久未見的陳冠希也現身秀場。（圖／翻攝林俊傑微博）



▲RALPH LAUREN本季設計，用正裝風格讚頌獨立自主的現代女性，是設計師回顧經典的系列。（圖／品牌提供）