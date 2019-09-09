「在幹嘛」代表「我想你」！讀懂女生內心話，讓感情大躍進

▲情侶間適時溝通最重要，別期望對方總能讀懂你的心。（圖／翻攝自愛奇藝台灣，以下同）

編輯/ Lily

有時候感情走到瓶頸，女方擔心多說會讓對方感受壓力，於是她開始暗示你她的心情，若是另一半聽得懂，兩人關係能直接升級，若是依舊搞不清，感情就容易在死胡同打轉。

情侶之間信任、傾聽很重要，如果兩人之間開始有猜疑，就會變得異常敏感，很多事情埋在心裡不說，長久缺乏溝通又或是隱藏情緒，會讓好好的感情，慢慢走向分離。以下幾句話你常聽，但你知道真正的意思是什麼？你又讀懂了幾句呢？

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你在幹嘛？代表「我想你了」

很多女生常會想知道另一半在幹嘛，並不是她無聊，隱藏著是我想你的意思，因為不好意思明說，而用這句話反問對方，希望另一半能讀懂她的心。

嗯。代表「吃醋了、生氣了」

有時候聊天聊到一半，總是對你絮絮叨叨的女友突然回答了「嗯。」沒別的，絕對是她吃醋或是生氣了，這時候期待男生能追問怎麼了？而不是傻傻的以為她真的沒事。

不打擾你了。代表「想要你陪我」

男生哥兒們的聚會很正常，不讓對方去顯得小氣，只好假裝大方讓他去聚會，表面給很大的自由，打去聽到另一半在忙，便立刻回：不打擾你了。速速掛了電話，其實內心想說的是「想要你陪我」。

我沒事。代表「我有事」

每次爭執到最後沒有結果時，不想要吵了，總會有一方說著：我沒事。要知道女生說沒事就是有事，這時候別誤以為話題已結束，再多說幾句好話，多多傾聽另一半心情，會讓她覺得你很貼心。

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