英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

▲ 科菲接任就業及退休保障大臣懸缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國內閣為了脫歐，在留歐派大將安珀魯德（Amber Rudd）7日請辭就業及退休保障大臣後，首相強生政府辦公室8日火速宣布接任人選，由現任環境食品與鄉村事務部政務次官科菲（Therese Coffey）出線擔任。值得一提的是，科菲在2016年公投時也支持留歐。

綜合路透、衛報等英媒報導，安珀魯德請辭後把矛頭瞄準強生，抗議他的脫歐政策，也強調21名保守派成員被驅逐出保守黨是「目光短淺」的作為。到了周日，她進一步提到，強生政府並沒有付出確保達成脫歐協議所需的足夠努力，如今正式的脫歐談判也沒有在進行。

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「我懷著誠意加入你們的內閣，接受『無協議脫歐』這個選項必須放在談判桌上的事實，因為唯有如此，我們才最有可能在10月31日前達成一項新的協議」，她請辭時提到，「我已經不再認為，政府會在有協議的情況下脫歐。」

▲ 安珀魯德是英國歷史上第3位女性內政大臣，於2016年7月至2018年4月任職。（圖／路透）

在安珀魯德請辭的消息傳出不到一天，強生辦公室8日迅速宣布接任人選，由現任環境食品與鄉村事務部政務次官科菲（Therese Coffey）出線接任安珀魯德請辭後的懸缺。

儘管科菲本人尚未做出正式回應，但安珀魯德稍早已在推特發文向科菲致意，恭喜她成為下一任就業及退休保障大臣。

Congratulations to my good friend @theresecoffey on her appointment as Secretary of State @DWP . I know she will do an excellent job in a first rate department.

英國內閣正歷經一場是否延後脫歐的大戰，但法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）8日表示，依照目前情況來看，歐盟不會允許英國把10月31日的脫歐大限延後，「這令人相當擔憂，英國人必須告訴我們，他們到底想要什麼。」

面對外界熱烈討論的強生未來是否違抗法律達成無協議脫歐，財政大臣賈維德（Sajid Javid）8日表示，政府當然會遵守法律，且強生也會尋求達成協議，但絕對不會延後脫歐日期，必須等待10月歐盟峰會的狀況，「我們有個一直堅持在做的計劃，也就是為無協議脫歐做準備，但會盡一切努力達成新協議。」

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▼ 前首相梅伊副手李登頓（David Lidington）7日警告，若強生選擇帶頭不守法律，將會設下「危險先例」。（圖／路透）