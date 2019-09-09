日本KIRIN「減脂啤酒」可瘦小腹！　愛喝又怕胖的救星來了

編輯／JJ 圖／翻攝自KIRIN官網、IG@kirin_brewery、Pinterest

啤酒的熱量驚人，就算是平常有運動習慣的人，也可能因為偶爾與朋友歡聚幾瓶啤酒下肚後，一個禮拜的運動量就白費了，但是身為人類怎麼可能抵擋的了宵夜配啤酒的誘惑！愛喝又怕胖的朋友們救星即將要登場了，日本KIRIN將於10月推出史上第一款可以消肚肉的「減脂啤酒」！

Kirin Body FREE 啤酒



Kirin Body FREE 啤酒的成分中沒有任何糖分，除了是0酒精之外，更是0卡路里，不論你是酒量不好還是怕胖，或者兩者都是，那麼這絕對是你的救星！成分以「熟成啤酒花」製成，口感上較沒有苦味，身為熱愛啤酒的民族，即使是平日想小酌也不怕隔天上班起不來。

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0酒精、0熱量也就算了，更厲害的是，這罐啤酒還能幫助「消脂」！KIRIN大規模找來了200位男、女性，連續12週每天一瓶 Body FREE 啤酒，根據測試結果顯示，12週後腹部脂肪減少了16平方公分，這份數據相當振奮人心啊！

當然了，如果把目標放在瘦身的人，不如從飲食、運動習慣上下手還比較有效率，這罐 Body FREE 啤酒就當作是平時抵擋不住想喝酒的慾望、或是應酬不得不喝時的替代品吧！

日本人也是熱愛啤酒的國家，為因應大眾的顧慮以及訴求的轉變，已推出許多零酒精啤酒，對於一杯即醉的人來說是神奇的法寶。

三得利推出的ALL-FREE無酒精啤酒味道近似調製酒，有著淡淡的香味，零卡路里，零糖質，還推出三款口味分別是：原味、青檸及膠原蛋白，加了膠原蛋白2000mg的啤酒，喝了還能變美麗，深受女性喜愛。

朝日Asahi Dry ZERO在日本是最暢銷的無酒精啤酒之一，味道非常清爽，喝起來就跟一般啤酒一樣，無酒精、無卡路里、無糖質，若男友是愛喝一族，幫他囤貨這一打準沒錯，喝了都不怕養出啤酒肚了。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。



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