法西今晚襲日本關東　「歷史性豪雨」取消171航班、JR東日本停駛

▲日本氣象廳預測法西颱風路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者丁維瑀／綜合報導

根據日本氣象廳資訊，第15號颱風「法西」（Faxai）可能會在8日深夜或9日登陸包含東京的關東地區，隨著颱風接近，將可能迅速帶來「歷史性」的大雨與強風；部分交通設施也暫時關閉，JR東日本宣布，9日首班車到上午8時以前，東京地區取消所有鐵路服務。

法西今日稍晚將直撲日本關東地區，日本氣象廳顯示，法西目前位於伊豆大島南邊約170公里處，中心氣壓965百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，最大瞬間風速每秒60公尺。NHK報導，法西以每小時30公里的速度朝西北偏北移動，並於8日晚間到9日凌晨侵襲關東、靜岡縣周邊，接著9日中午以前通過關東地區。

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受到法西颱風影響，各地交通狀況也出現變動，JR東日本宣布，9日首班車到上午8時前，取消東京地區所有的鐵路班次。小田急電鐵則表示，8日晚間將逐漸減少鐵路班次，晚間23時以後會取消所有東京、神奈川縣的服務。

【台風15号推定・予報 2019年09月08日 17:41】

強い台風15号（ファクサイ）は、伊豆大島の南南西約130kmを１時間に30キの速さで北北西に進んでいるとみられます。 pic.twitter.com/OAl9tpnvJl

截至下午4時，共有171個國內、國際線航班被取消，受到影響的包括日本航空、全日空、Air Do、天馬航空、樂桃航空、春秋航空日本、日本越洋航空、富士夢幻航空等。

直到9日，關東地區、靜岡縣、伊豆群島所感受到的最高持續風速可能來到每小時144公里，東北地方最高持續風速則可能來到每小時108公里；預計伊豆群島附近海浪可能會到10公尺，關東地區與靜岡縣則浪高9高尺，東北地區浪高7公尺。

官員預測，直到9日凌晨，局部地區的降雨量將超過每小時80毫米，在截至9日中午的24小時內，關東、靜岡縣等部分地區降雨量可能達到300毫米，伊豆群島降雨量則有機會來到200毫米。

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