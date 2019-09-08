第1名眾望所歸！「拜金女」TOP3，竟然連天秤都入榜

▲拜金的正面解讀是懂得自己要什麼。（圖／翻攝自愛奇藝劇照，以下同）

編輯 / Lily

說錢太俗氣，但活在這個世界上，沒有錢的確是萬萬不能。有的女生願意和男生一起打拼，而有的女生眼中則是金錢第一。一般來說，大家都會對拜金女敬而遠之，但也有另個說法，她非常清楚知道自己要什麼，不拖泥帶水的個性，戀愛效率和修成正果的機率相對更高。

請繼續往下閱讀...

第3名 天秤女

對任何事情總是舉棋不定的天秤女，在選擇愛情和麵包方面同樣有障礙，通常它們在交往時都抱著可以共同努力的心情，但是日子一久，若是和身邊朋友相比，她會對貧賤夫妻百事哀的生活感到委屈。心中拜金的念頭悄悄萌起，畢竟很多生活品質都用錢堆砌，只怪自己之前太單純。

第2名 獅子女

喜歡走路有風，重視面子大於生命的獅子女，她們的尊嚴取決於金錢的厚薄。也就是為什麼她們很難抵擋名車接送、贈送名牌包的猛烈追求，雖然她們並沒有擺明只愛有錢人，但經濟實力的確是挑選另一半的最大重點。

但的確也有一部分的獅子女比較偏執，寧可放棄身邊對自己很好的多金男，拚了命也要追求理想中的愛情。

第1名 金牛女

務實的金牛女，不負眾望拿下冠軍。凡事重視生活品質的她們，選擇另一半當然和經濟能力脫離不了關係。大多數的金牛女對金錢的欲望高，也是因為她把錢看很重，正面解讀她們是很會守財的女生，很會理財和存錢，錢都花在刀口上，娶到她們也算是賺到。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App