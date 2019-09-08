特權爭議狂爆！南韓近半民眾反對曹國任法務部長　文在寅料明公布結果

▲ 首爾大學法律系教授出身的曹國曾任大總統祕書室民政首席祕書官。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅親自提名的54歲法務部長候選人曹國一家人連環爆出特權爭議，預計明天會公布任命與否。但國營廣播電視公司KBS節目〈日曜診斷LIVE〉今（8）日稍早公開的民調顯示，49%受訪者反對曹國出任，贊成者僅37%。

曹國的國會人事聽證會6日在全國關注之下展開，沒想到聽證會接近尾聲時，檢方以偽造文書罪名，起訴任職於東洋大學的曹國妻子鄭京心（音譯）。鄭京心涉嫌在2012年9月7日偽造該大學校長頒發給女兒的表揚獎狀，成為她申請就讀釜山大學醫學專門研究所的關鍵。

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〈日曜診斷LIVE〉委託民意調查專門機構「韓國研究」，7日訪問全國1300名19歲以上成人。結果顯示，49%受訪者反對任命曹國為法務部長，37%回答贊成，另有14%民眾回答「不知道」。此外，高達59%受訪者認為，人事聽證會並未消除籠罩曹國的種種特權爭議。

青瓦台相關人士稍早接受《韓聯社》電訪時透露，文在寅持續了解青瓦台內外對曹國人事案的意見。還有消息人士指出，由於10日原訂舉行國務會議，9日部長名單就會出爐。若文在寅有意強行任命任命，讓曹國參加10日的會議，9日就必須通過任命案及授予任命狀。

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