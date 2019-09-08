8歲男童被美洲獅啃頭拖走！　撿「1根樹枝」擊退大貓活命

▲8歲的派克被美洲獅啃著頭拖走，用樹枝擊退大貓。（圖／翻攝自Go Fund Me、取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國科羅拉多州貝利（Bailey）的8歲男孩派克（Pike Carlson）在自家後院玩耍，突然被一隻美洲獅（Mountain Lion）攻擊，狠狠咬住頭部嚼食，一路拖行。他在危機中撿起1根樹枝，戳進大貓眼睛，才驚險逃過一劫，可是頭上已有多處撕裂傷，眼瞼也被啃到嚴重受損，幸好恢復狀況非常良好。

Colorado boy opens up about the moment he tried to fight off a mountain lion with a stick https://t.co/JufO1RtrMz pic.twitter.com/Mhw9HI2vD1

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派克8月某一天和哥哥蓋吉（Gage）正在玩耍，突然被美洲豹咬住頭部，拖到樹下，嚇得瘋狂尖叫求救。爸爸羅恩（Ron Carlson）一聽見大兒子的通報，立刻抓起一把刀子追出去，「我看見美洲獅嚼著他的頭，也許這就是讓我理智線斷掉的原因，父母保護孩子的本能。我甚至沒有想到，即將和一個可以殺死我的東西糾纏搏鬥。唯一知道的就是必須做些什麼，不管會發生什麼事，都必須保護你的孩子。」

'I tried to punch it in the eye': 8-year-old boy fights off mountain lion attack with a stick https://t.co/Ezyb9HyfBQ

根據了解，派克事後表示，「所有動物都有一個脆弱的地方，牠們的眼球」，因此被拖行的過程中，奮力撿起樹枝，狂戳美洲獅眼睛，大貓果然馬上就鬆口逃走。羅恩趕緊走過去抱起兒子，「他全身是血，頭皮有好幾個地方撕裂、破皮，肉都露出來。沒有一個父母該看到這種事情。」

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綜合外媒報導，派克立刻送往普拉特峽谷（Platte Canyon）消防局，又被醫護人員轉送到醫院，必須接受2次手術，縫合、釘合幾十針，不過精神狀態與恢復狀況都非常良好，還開玩笑地說，「美洲獅很會作弊，沒有人會想要跟牠玩摔角的。」