8歲男童被美洲獅啃頭拖走！　撿「1根樹枝」擊退大貓活命

來自美國科羅拉多州貝利(Bailey)的8歲男孩派克(Pike Carlson)在自家後院玩耍,突然被一隻美洲獅(Mountain Lion)攻擊,狠狠咬住頭部嚼食,一路拖行。他在危機中撿起1根樹枝,戳進大貓眼睛,才驚險逃過一劫,可是頭上已有多處撕裂傷,眼瞼也被啃到嚴重受損,幸好恢復狀況非常良好。

派克8月某一天和哥哥蓋吉(Gage)正在玩耍,突然被美洲豹咬住頭部,拖到樹下,嚇得瘋狂尖叫求救。爸爸羅恩(Ron Carlson)一聽見大兒子的通報,立刻抓起一把刀子追出去,「我看見美洲獅嚼著他的頭,也許這就是讓我理智線斷掉的原因,父母保護孩子的本能。我甚至沒有想到,即將和一個可以殺死我的東西糾纏搏鬥。唯一知道的就是必須做些什麼,不管會發生什麼事,都必須保護你的孩子。」

根據了解,派克事後表示,「所有動物都有一個脆弱的地方,牠們的眼球」,因此被拖行的過程中,奮力撿起樹枝,狂戳美洲獅眼睛,大貓果然馬上就鬆口逃走。羅恩趕緊走過去抱起兒子,「他全身是血,頭皮有好幾個地方撕裂、破皮,肉都露出來。沒有一個父母該看到這種事情。」

綜合外媒報導,派克立刻送往普拉特峽谷(Platte Canyon)消防局,又被醫護人員轉送到醫院,必須接受2次手術,縫合、釘合幾十針,不過精神狀態與恢復狀況都非常良好,還開玩笑地說,「美洲獅很會作弊,沒有人會想要跟牠玩摔角的。」