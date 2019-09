40歲園丁慘被「吸進碎木機」　學校操場外「滿地肉漿血水」

▲澳洲特教學校庫朗赫斯特(Cromehurst)外面發生一起可怕工安意外。(圖/翻攝Google Map)

澳洲雪梨林菲爾德(Lindfield)於7日早上傳出一起可怕的工安意外,40歲斐濟籍的園丁薩穆拉(Samuela Cirivakayawa)正在學校圍牆外修剪樹木,疑似不小心被吸進碎木機(Wood Chipper)裡面,當場慘死,只在現場留下滿地血水。新南威爾斯州(New South Wales)警方目前尚未透露更多資訊,但是已經通知勞工保護相關單位,並著手準備驗屍報告。

根據《澳洲新聞》報導,薩穆拉與2名同事早上8點半正在工作,於特殊教育學校「庫朗赫斯特(Cromehurst)」操場外面修剪樹木,並將枝枒一一放進碎木機處理。2名同事想要移動附近一輛汽車,中途離開尋找車主,回來卻沒有看見人影,只剩下地上一大灘血水,嚇得立刻通報緊急服務專線。

根據了解,警方接獲通報以後,迅速趕往現場,拉起封鎖線。警局發言人證實,薩穆拉死於一場工作意外,「犯案現場已經就緒,新南威爾斯州勞動保護局(SafeWork NSW)也已經收到通知。」他表示,尚不能公布受害者照片,「目前沒有新進展,我們還在準備法醫需要的報告。」

綜合外媒報導,薩穆拉與2名同事受聘於喬木樹集團(Arbor Tree Group),長期負責修剪、維護庫朗赫斯特學校的花園與樹木。

