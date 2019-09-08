5級颶風多利安「時速320公里暴風」肆虐巴哈馬　汪洋街道漂來屍體、死狗

▲巴哈馬的阿巴科群島（Abaco Island）被颶風摧殘，滿目瘡痍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

颶風多利安（Dorian）於1、2日重創巴哈馬（Bahamas），以時速320公里的風速摧殘土地，切斷自來水與電力，把許多房屋夷為平地，數萬人無家可歸，甚至必須用社群媒體尋找失蹤親友。災情至今將近1周，情況卻越來越糟糕，因為撤退速度太慢，救援團隊與物資難以抵達。官方表示，目前死亡人數已經達到43人，但是很有可能繼續攀升。

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▲巴哈馬馬施港（Marsh Harbour）傳出淹水災情 。（圖／路透）

世界糧食計畫署（WFP）預估，多利安肆虐整整2天後，阿巴科群島（Great Abaco Island）的馬施港（Marsh Harbour）約有90％的房屋、建築物、基礎建設被摧毀，數千人必須住進政府大樓、醫療中心與教堂，但是無法取得水電與衛浴設施，而且大概還有7萬人需要住處。一位民眾向《路透社》表示，在大街上看見一具屍體和許多死掉的狗漂浮在水中。

世界糧食計畫署發言人佛胡索（Herve Verhoosel）表示，「需求還是非常龐大，每天有數百居民逃離，但是利用渡船撤退的速度非常緩慢。」紅十字會發言人伊莉（Jennifer Eli）指出，「我們的救援行動持續擴大，但是許多地方無法讓直升機降落，運送物資面臨嚴峻挑戰。」

▲5級颶風多利安颶風把許多房屋夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）

首都拿騷（Nassau）瑪嘉烈醫院醫務主任加洛薇（Dr. Caroline Burnett-Garraway）說，死亡人數太多，必須動用2輛40英尺（約為12公尺）的冷凍卡車運送屍體。泛美衛生組織（PAHO）認為，飲用水很有可能被汙染，爆發水源相關疾病或者腹瀉的風險非常高。

許多巴哈馬民眾逃到佛羅里達，希望回去修復家園以前，可以暫時找到住處。32歲的木匠紐頓（Travis Newton）於7日早上與家人抵達拿騷，他說，鎮上居民在颶風離開以後，紛紛湧進殘破的商店廢墟中，尋找食物和飲水，「我們必須生存，所以必須從破損的商店裡找到食物、水和我們需要的東西。每個人都必須離開那個地方。」

▲多利安颶風摧殘巴哈馬，許多人與親友失去聯繫。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，巴哈馬政府透露的救災資訊太少，許多與家人分離的民眾，轉而使用臉書等社群媒體，互相分享新聞、資訊，發布失蹤親友的照片與最後出現地點。來自拿騷的大學生波特爾（Raevyn Bootle）就利用Whatsapp在寶藏島（Treasure Cay）找到家人，她說，「社群媒體幫助拯救性命，如果沒有它，我想無法救出任何人。我的媽媽、嬸嬸、外婆可能都會迷路。」

綜合外媒報導，5級颶風多利安陣風達到每小時320公里，1日、2日重創巴哈馬。美國海岸防衛隊和海軍從島上偏僻的地方救援了290人，運送救援物資。美國國際開發署表示，將把救災援助增加到280萬美元，把救急物資擴增到4.4萬人份量。