快艇雷納德姊姊賭場涉搶劫「打死老婦」　檢警要求不得保釋

▲ 雷納德（Kawhi Leonard）參加暴龍隊冠軍遊行。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

NBA巨星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）上季率領暴龍隊奪下隊史首冠後，本季以破億大約加盟洛杉磯快艇隊。但日前驚傳他的35歲姐姐威廉斯（Kimesha Monae Williams）與39歲女同夥朵澤（Candace Tai Townsel），在賭場內涉嫌搶劫並殺害84歲婦人阿薩德（Afaf Anis Assad），目前2人已被警方逮捕，且不得保釋。

根據《福斯新聞》和KCBS-TV報導，威廉斯和同夥31日在加州特曼庫拉（Temecula）的大莊家賭場度假酒店（Pechanga Resort Casino）內時，曾尾隨受害婦人進入廁所內，並涉嫌在搶劫裝有800美元（約新台幣2.5萬元）至1200美元（約新台幣3.7萬元）的錢包時，狠砸婦人頭部，導致被害人4天後不幸離世。

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▼ 雷納德姐姐威廉斯（圖／達志影像／美聯社）

受害婦人的女婿布朗（Wayne Brown）表示，他當天於7點半把阿薩德和岳父送往賭場，大約過了半小時，突然聽到岳母被人痛毆、暈倒在廁所內的噩耗。「她甚至沒有玩的機會」，布朗難過地表示，「我的意思是她錢包有些錢，她那天也準備開始玩，不知道她們是不是針對她，因為她只是經過門口而已，然後她們知道她錢包有一些錢。」

根據法庭紀錄顯示，威廉斯過去曾經有多項暴力紀錄，包括偷車和搶劫未遂等犯案紀錄。檢警也在報告紀錄上表示，威廉斯鎖定老弱婦人作為下手目標，她的家人曾願意支付100萬美元（約新台幣3100萬元）作為保釋金，有鑑於嫌犯家庭相當富裕，因此要求「不得保釋」，以免她出獄後會讓被害者家屬感到害怕。

威廉斯阿姨伍德（Denise Woodard）7日接受採訪時表示，她不清楚雷納德有沒有和姊姊或家人聯絡，但強調「他與這件事沒有任何關係。」

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