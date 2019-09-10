《怪奇物語》角色12星座代表人物　11是現實雙魚座、警長肯定是牡羊

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今年七月推出第三季的《怪奇物語》留下伏筆的結局，因此仍然話題不下，劇中每個角色的性格鮮明、也各擁有一票粉絲，雖然人物設定中並沒有完整的生日資訊，不過依照他們的個性也能大致推敲出所屬的星座！下面就一起來看看你是否和喜歡的角色可能是同一個星座吧～

＃雙魚座：伊萊雯Eleven

飾演Eleven的米莉芭比布朗本身也是雙魚座！雙魚座有些多愁善感、神經質，對於有著深仇大恨的事物很執著，但平常卻很樂觀、有時脫線，看看Eleven在劇中遭受各種狀況不多愁善感也難，而且發火時非常可怕。

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＃牡羊座：吉姆Jim Hopper

霍金斯鎮的警長吉姆相當於Eleven爸爸的角色，把他歸類為牡羊座其中一個原因就是脾氣很差，但他也和牡羊座一樣，是一個不輕言放棄的人，而且勇於嘗試，身為警長也很熱心。

＃金牛座：達斯汀Dustin Henderson

金牛座非常重視尊嚴，有點保守、固執，雖然達斯汀滿腦子科普學識，不過看看他之前硬要養魔神寶寶，後來招致大禍，在新一季時他也為了證明自己有女朋友逼著朋友們陪他等待女友回應。

＃雙子座：麥克絲Max

個性有點像小男生的Max在第三季中因為擔任Eleven的愛情導師而和Eleven的感情加深不少，腦袋很聰明、外向又有點搞怪，也很容易和男生打成一片，很喜歡新鮮、更喜歡說話。

＃巨蟹座：麥可Mike

巨蟹座有一點情緒化～可以發現劇中Mike大吼大叫的場面也不少（尤其是對媽媽），對喜歡的人佔有慾重、想要無時無刻在一起，就像Mike喜歡用無線電隨時講話。

＃獅子座：史帝夫Steve

與一票問題孩童結下孽緣的史帝夫，整個人很有魅力，雖然畢業後光采不再，但好歹學生時代是個風雲人物，有很多女生追求，十分熱情，喜歡被稱讚，也是很愛面子的星座。

＃處女座：南西Nancy

Mike的姊姊Nancy在追查詭異案件時十分有條理，而且抓住任何可疑的地方，做事也謹慎、會做好萬全準備，不過在愛情上有點咄咄逼人。

＃天秤座：盧卡斯Lucas

天秤座人緣好、注重外貌，不懂得為自己做決定，但是卻很會開導別人，就像Lucas是Mike的愛情軍師，另外，也十分重視朋友、非常講義氣。

＃天蠍座：喬伊絲Joyce

不得不說Will的媽媽Joyce的第六感總是準到不行，也是天蠍座的特質之一，愛恨分明，有強烈的責任感，有時會些微過於神經質、缺乏安全感，但也正代表著敏銳的心思。

＃射手座：威爾Will

一開始就被抓走的男孩Will，雖然二、三季以正常的樣子回歸，但總是壟罩在魔神的陰霾下，和射手座的個性相符，非常愛玩，寧願成天和朋友鬼混玩桌遊，和同齡比起來幼稚許多，對於成熟的想法比較無法理解，就像他無法理解為什麼朋友們只顧著和女友吵架。

＃摩羯座：比利Billy

摩羯座的情緒總是有些壓抑，會從其他地方宣洩，像是因為家庭因素帶來壓力的比利，轉而變得熱愛健身、有些暴力傾向，但是魔羯的責任感很重，而且很勤奮。

＃水瓶座：俄羅斯科學家 阿列克謝

很多人都說水瓶座就是一個「怪」字形容，剛好第三季出現了一位奇怪俄羅斯科學家阿列克謝，有頂尖頭腦的科學家，行為卻有點不太正常，被綁架了還可以嘻皮笑臉要求喝特定口味的思樂冰，不過很清楚哪裡是正義的一方。

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