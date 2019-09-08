法西颱風今晚直撲關東！挾帶破紀錄強風豪雨　上萬人避難準備

▲ 法西預估今晚或明晨登陸日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

第15號颱風法西（Faxai）直撲日本關東地區，預計8日深夜或是9日凌晨登陸，各地交通均受到影響，許多航班被取消。法西目前沿著伊豆群島南部海域北上，可能帶來破紀錄的強風豪雨，根據日媒形容，法西是史上登陸關東地區的最強颱風。

根據日本氣象廳當地下午3時45分（台灣時間下午2時45分）的預報，法西目前位在伊豆群島八丈島西南西海面約80公里處，中心氣壓960百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，以每小時30公里的速度朝北北西方向移動。

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根據NHK最新消息，政府稍早已針對關東地區茨城縣龍崎市發出避難準備訊息，呼籲土石流警戒區內的963人在風雨變強之前開始避難。此外，神奈川縣海老名市、千葉縣南房總市等地區的上萬名居民也在避難準備名單上。

神奈川 海老名市 市内全域に避難準備の情報 #nhk_news https://t.co/mYkqr2yVsq

氣象廳表示，隨著法西逐漸進逼，風雨也會急速增強，預計伊豆群島、關東地區、靜岡縣、東北地方都會颳起強風，而這些地區的浪高可能達到7米至10米，部分地區時雨量可能達到80毫米。數據顯示，截至9日中午前，關東甲信地方、靜岡縣降雨量可能達到300毫米，而伊豆群島則是200毫米。

氣象廳官員進一步呼籲，民眾應該要做好應對強風、暴雨、巨浪的防災準備，在颱風接近前做好避難措施。NHK報導，八丈島機場在當地中午約莫12時30分時，測得最大風速為每秒38.1公尺。

此外，目前日本各地交通也受到影響，JR東海道新幹線取消傍晚6時以後往返東京與中西部城市的班次，千葉地區JR外房線、內房線、京葉線、久留里線今晚陸續停駛，神奈川縣部分沿岸公路也已因颱風封閉，東京灣渡輪停駛，日本航空、樂桃航空多架航班已取消。

台風15号は夜日付が変わる頃に伊豆半島から関東地方に上陸する見込みです。

東京など首都圏では記録的な暴風により、停電被害などが相次ぐおそれがあります。

昼間のうちに飛ばされやすいものは屋内に避難させ、停電に備えて電源や電灯を用意しておいてください。https://t.co/W9O2iYKoPD pic.twitter.com/58wRvlBmQ3