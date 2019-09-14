任天堂「瑪利歐TRAVEL」系列周邊再一波！8bit懷舊登機箱讓你過海關也成焦點

編輯／JJ 圖／翻攝自任天堂商店

「超級瑪利歐」是大人小孩們共同的愛，日本任天堂在去年就曾經推出了「超級瑪利歐TRAVEL」旅行周邊的系列商品，造成廣大迴響，今年夏天再度帶來全新系列！每一樣商品都是旅行當中一定會用得到的，除了實用之外外型更是討喜，能帶著瑪利歐去旅行也許能玩得特別盡興～

2019任天堂瑪利歐旅行周邊商品中，最吸睛的大概就是這款登機箱！正面印上從水管中爬出的瑪利歐，背面則是滿版的瑪利歐遊戲小圖案，重點是連鎖頭與內部都不馬虎，超級精緻、充滿小巧思！（定價20,000日圓）

請繼續往下閱讀...

在這次「超級瑪利歐TRAVEL」旅行周邊商品中，主要以懷舊的8bit時期的瑪利歐造型為主，利用強烈的馬賽克感勾住大家的回憶，就連行李扣帶都是一整條最早以前的瑪利歐遊戲畫面！（定價2,700日圓）

今年很流行的肩背小包包，在旅行時也是非常實用的好夥伴，任天堂推出的這款瑪利歐黑色小肩背包，拉鍊夾層和網眼設計很有機能性，左下角的瑪利歐與等待救援的公主，低調又擋不住可愛，售價也不貴，完全可以入手！（定價2,500）

要出入境各國當然少不了護照，為你的護照套上瑪利歐護照套，保證海關都會多看你幾眼。（定價1,000日圓）

不一定是在旅行，平時搭乘交通工具、出入公司都需要逼逼卡，一個可愛的卡夾也許還能為你帶來一天的好心情～上方的瑪利歐本人是可以伸縮的喔！使用時一拉就能讓他從水管裡跑出來，是不是非常可愛！（定價2,000日圓）

除了常見的小物外，還有一些能讓生活更方便的創意小物，像是這款「吞食花折疊傘收納袋」，裡頭的吸水材質能吸走剛撐完傘剩下的雨水，放入包包中就不會搞得到處都溼答答的了。（定價2,200日圓）另外，還有終極收納法絕對會使用到的「衣物壓縮袋」！（定價1,000日圓）

自助旅行常常需要自行攜帶盥洗用具，或是平常的衛浴個人用品，瓶瓶罐罐散落各處好麻煩，這些任天堂也都想到了。

旅行時把盥洗用品全部放在這個「球蓋姆造型盥洗包」中，打開就能一目瞭然，上方的掛鉤還能隨意懸掛在浴室桿子上，不怕沾濕～（定價3,500日圓）

而洗髮精、潤髮乳和沐浴乳，可以把平常慣用的直接裝進分裝瓶中，這款4瓶一組瑪利歐分裝組，每瓶上方都有不同的圖案方便辨識，就連外頭的防水夾鏈袋也好可愛～（定價1,800日圓）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App