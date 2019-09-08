明仁陪同！上皇后美智子接受乳癌手術　宮內廳：今晚公布結果

▲ 美智子7日住進特別病房，進行術前檢查。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本上皇后美智子今（8日）上午在東京大學醫學系附屬醫院接受乳癌手術，在上皇明仁、大女兒黑田清子的陪同之下，於當地10時（台灣時間9時）左右從病房轉移至手術室。宮內廳表示，將於今日晚間公布手術結果，預計住院觀察數日即可出院。

日本放送協會（NHK）報導，美智子為了接受乳癌手術，已於7日先行住院，並接受術前檢查。到了8日上午9時30分左右，明仁抵達醫院，先與院方打過招呼後，便前往美智子的病房。消息指出，明仁與黑田清子一同陪著美智子前往手術室。

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報導指出，整個手術時間預計需要4小時，在全身麻醉後，採取只去除癌症腫瘤及周圍組織、保留乳房的手術方針，術後住院觀察幾日後即可出院。

事實上，美智子過去10年都有定期做相關檢查。但今年7月12日，當時美智子接受健康檢查時在左側乳房發現腫瘤，接著當月15日進行核磁共振（MRI）追加檢查，被懷疑是惡性腫瘤；到了8月2日，她在宮內廳接受進一步的組織檢查，確診早期乳癌。

美智子確診第一期乳癌的消息於8月9日對外曝光，宮內廳當時證實美智子將接受手術。

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