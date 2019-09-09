網戀7個月初見女友卻車禍癱瘓　男方照顧3年願娶她

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國（Thailand）清邁有一對年輕情侶Narawut與女友Patcharaphan，兩人透過網路交友認識，聊了7個月後決定見面約會。沒想到在約會前夕Patcharaphan出了場嚴重的車禍，初次見面的男友發誓要照顧她，一照顧就是三年，甚至承諾等她康復，要舉辦一場盛大的婚禮將她娶回家。

▲男方不離不棄照顧癱瘓女友3年。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

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從影片中可以看到，Narawut小心翼翼將癱瘓的女友抱起放在躺椅上，三年來每天都照顧女友的生活起居，不管是餵飯、洗澡、洗衣服、家務事，男友通通一手包辦。

據悉，兩人在交往之前，均未見過對方，雙方透過網路交友認識，聊了7個多月後，決定約出來見面。但沒想到，女方竟然在約會前夕出車禍，第一次約會地點不幸地從餐廳變成醫院。

這場嚴重的車禍讓Patcharaphan頸部以下全部癱瘓，只剩下一根手指頭能動，只見過一次面的男友不但沒有嫌棄或是逃跑，反而留下來陪伴她，發誓要照顧她，三年多來不離不棄，如此溫暖貼心的舉動讓女友感動不已。經過長年的物理治療，女友的手臂已經可以活動了。她說，「男友是最大的支柱，他讓我有想繼續治療的動力，期待有一天我能完全康復，繼續陪伴他。」

男友Narawut表示，「每天下班能夠看見她，就是我最幸福的時刻。我還向她家人保證，等到她康復，我會在她的村莊辦一場盛大的婚禮。」男友真情告白惹哭2萬網友，網友們表示，「好感動，祝你早曰健康，兩位白頭到老。」、「真愛覺得好感動。」、「願奇蹟降臨。」