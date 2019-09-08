美國防部長談香港示威　敦促北京政府保持克制

▲ 美國國防部長艾思博（Mark Esper） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

香港示威抗爭持續，美國國防部長艾思博（Mark Esper）7日向北京政府喊話，呼籲對香港問題保持克制，應該要坐下來和示威者對談解決分歧。

路透社報導，艾思博目前人正在法國巴黎，並與法國防長帕利（Florence Parly）舉行會面。艾思博在2人的會後記者會提及許多議題，香港抗爭的現況也是重點之一。艾思博敦促北京政府對香港問題保持克制，建議不要採取行動，且應該要坐下來與示威人士進行對話，以便解決分歧。

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香港特首林鄭月娥正式宣布「撤回」《逃犯條例》，但許多抗爭者仍認為港府作為已經為時已晚，且讓步程度太少，決定繼續進行抗爭，並於7日再度發起香港機場交通的「壓力測試」。對此，香港當局也嚴加戒備，警方針對搭乘機場巴士及鐵路前往機場的民眾進行檢查。

此外，艾思博6日也在英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）發表演說，強調中國、俄羅斯的威脅與日俱增，歐洲國家應該加強重視中俄安全與經濟威脅。