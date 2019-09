夫妻15年連生10男…終於產下女兒　媽第1次買粉紅玩具樂歪：家庭完整了

▲大衛和亞莉克西斯連續生下10胎男孩,8月27日產下第1個女兒卡麥隆。(圖/翻攝自臉書Alexis Brett、IG「mrsbrett79」)

蘇格蘭羅斯郡(Ross-shire)一對夫妻大衛(David Brett)和亞莉克西斯(Alexis Brett)在15年內連續生下10胎男孩,創下英國國內紀錄,8月27日產下第1個女兒卡麥隆(Cameron)。媽媽表示,發現懷上女生時,感到驚喜又快樂,彷彿家庭終於完整了,購買粉紅色物品的經驗也非常好玩,「我們肯定是要停下來了!」

39歲的亞莉克西斯表示,以前都等到生產後才知道孩子性別,這次按捺不住好奇心,到私人診所進行性別掃描,卻緊張得不敢打開信封,不過一聽見是女孩時,真的非常詫異,「這聽起來很蠢,因為明明就是50%的機率,可是我們仍然感到非常驚喜。」她說,以前時常開玩笑「不知怎麼跟女孩子相處」,「現在一切都改變了。當然,我承認第一次購買粉紅色的東西真的很好玩。」

44歲的父親大衛擔任火車駕駛員,他表示,女兒8月27日出生,體重3200公克左右,回到家裡短短幾天,已經為哥哥們帶來很好的影響,「他們在妹妹周圍時表現好多了,試圖保持安靜以免吵醒寶寶,也想幫忙抱嬰兒或者餵奶,這真的很棒。」

夫妻認為,卡麥隆出生是一種非常美妙的感受,彷彿讓家庭完整了。亞莉克西斯表示,雖然以前曾經自嘲,對於所有避孕方式都「免疫」,也常常告訴自己「不要再更多了」,「我們肯定要停下來了!我記得以前也這麼說過,但是這一次我是認真的。我深愛著現在擁有的家庭。」

夫妻時常收到民眾的建議或關心,但是早就習慣,不會因為其他人的想法而感到困擾。亞莉克西斯坦言,時常被詢問,連續生了這麼多孩子,是不是在等待一個女兒,「我可以很誠實地回答『不』,卡麥隆不在我們的規劃中,但我還是一樣開心,如果當初又懷上一個男孩,我還是不會感到憂心。」

《每日郵報》報導,亞莉克西斯是獨生女,目前擔任健身教練,每天早上5點半就要起床打理環境,老公每周要去超市購物3趟,買下9大盒麥片、16條麵包、50品脫牛奶、7公升果汁、100包洋芋片、2公斤義大利麵和2條牙膏,否則家中2台冰箱和儲藏櫃根本放不下。她說,「大衛和我有時候會看著對方說,『我們到底都做了些什麼?』,但是永遠無法想像小家庭的生活。」