不滿孟晚舟遭捕！中國全面封殺油菜籽　加拿大WTO正式採取行動

▲中國的舉動重挫加拿大油菜籽出口。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大國際貿易多元化部長卡爾（Jim Carr）6日表示，加國正在世界貿易組織（WTO）採取第一步正式行動，試圖協商中國阻止進口加國油菜籽的行為。卡爾透過聲明說明，渥太華正在WTO尋求與中國展開雙邊協商：根據WTO規範，雙方應於30天內會談，如果破局，加國可以要求專門小組進行裁決。

《路透社》報導，加拿大去年應美國要求，逮捕華為財務長孟晚舟，至今她仍被限制自由，等待引渡官司聽證。中方對此相當不滿，隨後也逮捕2名加拿大公民，今年3月以含有害蟲為由，停止進口所有的油菜籽。

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卡爾發言人瓊斯（Michael Jones）說，「我們一直與中國進行多方接觸，問題是，我們沒看到足夠快速的進展，正如我們與任何貿易夥伴會有的，這是下一步。」目前，加拿大在WTO採取正式舉措，尋求與中國的協商。

加拿大將於10月21日舉行聯邦選舉，根據WTO規範，加中應在30天內展開會談，要在投票前通過決議的可能性很低。民調顯示，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨面臨來自反對黨的強大壓力。

加拿大保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）抨擊杜魯道在與中國的交涉方面過於軟弱。他6日表示，「我告訴杜魯道立刻將中國帶到WTO，他必須考慮120天以上。」

回到去年，加拿大向中國出口價值27億加元的油菜籽，約占加國油菜籽出口總額40％。今年夏天，隨著對中國的銷售額下滑，加國油菜籽庫存量則飆至最高水平。

加拿大油菜籽理事會主席埃弗森（Jim Everson）表示，「我們對於這項措施必須被採取感到失望，但這是必要步驟。」今年5月，為了幫助更多油菜籽農民的經濟狀況，渥太華還延長一項聯邦貸款計畫。