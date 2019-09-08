911恐攻18周年！美國13名新進消防員「跟隨父輩腳步」　媽：非常驕傲

▲911恐怖攻擊事件是2001年最大事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2001年震驚全世界的美國911恐攻事件距今已屆18年，隨著9月11日即將到來，紐約急救訓練學校（FDNY Academy）的新一批消防員也將畢業。應屆畢業的其中13名畢業生，都是當年救援行動殉職英雄的兒女，他們繼承了父輩的職業，投入打火行列。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這13人之中分別為12名男性和1名女性，其中2男是兄弟，1男1女是手足。另外還有1名同樣加入警消行列的男子，他父親任職紐約警察時死於911；以及雙親在「Ground Zero」（世貿雙子星大樓遺址）救援及重建工作染病喪身的兒子，也在今年當上了消防員。

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▲事件至今仍深深影響美國人心。圖為受難者紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

紐約消防隊發言人吉隆（Jim Long）表示，「這是自911以來最傳奇的一屆學生，他們都加入了團隊裡頭。」對於25歲的兒子馬克（Marc）和27歲的女兒瑞貝卡（Rebecca），決定加入2個早已在消防隊服務的兄長，他們的媽媽希洛伊薩（Heloiza Asaro）感到「非常驕傲」。

2001年9月11日上午，19名蓋達組織（Al Qaeda）恐怖分子分別劫持4架民航客機，其中2架轉向直衝紐約世貿中心雙塔，造成包括劫機匪徒在內共2749人死亡或失蹤，機上人員全數死亡。2座曾經傲視全球的金融中心在2小時內先後倒榻，還造成附近建築被摧毀或損壞。

其餘劫機者逼迫第3架飛機機組員開向五角大廈（美國防部），並成功撞上建築物；第4架飛機則是在部分乘客和機組員起身反抗後，於賓州桑莫塞郡（Somerset County, Pennsylvania）的一處鄉村墜毀。五角大廈的毀損部分在1年內修復完畢，並在西南面設立了五角大廈罹難者紀念園。後來世貿中心原址重建的建築物中，以高1776英呎（約541公尺，紀念美國1776年建國）的「自由塔」最為有名，在2014年完工成為美國第一高樓。

911事件是自1945年來，美國本土首次遭受「空襲」，也是1941年「珍珠港事件」後，外國勢力第一次對美國領土造成重大傷亡的襲擊。絕大多數傷亡者皆為來自87個不同國家的平民，之後根據驗屍官確認，至少1人因為暴露在大量的煙塵中引發呼吸系統疾病死亡。該起事件也成為美國發動反恐戰爭入侵阿富汗的導火線。

註：1944年末至1945年初，兵敗如山倒的日軍再度執行了天馬行空的計畫，將9000顆炸彈分別綁在大型氫氣球上，利用高速氣流（噴射氣流）吹送到北美，觸地後爆炸，但大約只有300個氣球在北美被觀測到，僅造成6人死亡和頻繁的森林火災。