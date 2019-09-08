女走私「6天大男嬰」！網路找18歲生母...先到菲律賓陪產再面交寶寶

▲塔爾伯特疑走私剛出生嬰兒，在菲律賓被逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國猶他州的42歲女子塔爾伯特（Jennifer Talbot）日前在菲律賓馬尼拉機場過海關時，被工作人員搜出登機包包裡竟然有一個6天大的小寶寶，目前她已經被依人口販運、綁架和虐待孩童等罪名起訴，很可能會面臨終身監禁，穿著橘色囚衣走進法院的樣子也在菲律賓的電視台上大肆播放。



42歲的塔爾伯特於4日要從馬尼拉艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）飛回美國，甚至順利通過海關檢查，不過卻在登機門附近，被達美航空的工作人員攔了下來，一檢查發現，她的袋子裡面竟裝著一個出生才6天的嬰兒，她先是聲稱自己是寶寶的阿姨，但無法出示相關證件，隨後工作人員通知移民單位，她在機場被逮捕。



據了解，塔爾伯特在接受審問時表示， 18歲的小媽媽杜拉普（Maricris Cempron Dulap）是她丈夫前女友的朋友，兩人透過網路互動，可能在孩子未出生前就協商這樁交易，塔爾伯特在上個月就已經飛到菲律賓達沃市與杜拉普碰面，並住在對方家，直到孩子出生。不過警方還不確定兩人之間是否有金錢往來。

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▲塔爾伯特事先就透過網路聯繫嬰兒的媽媽，還陪著一起生產。（圖／達志影像／美聯社）

塔爾伯特被逮時，還秀出一份同意讓孩子前往美國的文件，不過杜拉普沒有簽名，官方也證實，沒有這類的嬰兒旅遊授權文件。

塔爾伯特現居美國猶他州，曾結過3次婚，有5個小孩，但不確定是否都是親生的，美國駐菲大使館也已經接到塔爾伯特被逮捕的消息。目前她可能會被以人口販運以及虐待兒童等罪名起訴，一旦被定罪，她可能會面臨終身監禁，以及最高9.6萬美元（約台幣303萬）的罰鍰。杜拉普和孩子的父親被認為應該還留在達沃市，警方持續通緝中。

目前小男嬰已經被安置到社福單位，送醫檢查後一切健康狀況都很良好。