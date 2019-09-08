英留歐大將魯德請辭退黨！加入21人叛將行列　狠嗆強生：破壞政治

▲ 安珀魯德是英國歷史上第3位女性內政大臣，於2016年7月至2018年4月任職。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國內閣高層再傳人事異動，就業及退休保障大臣安珀魯德（Amber Rudd）7日請辭退黨，強調她不滿現任首相強生的脫歐政策，對於21名溫和保守派成員被驅逐出黨一事「不能袖手旁觀」，直呼這是對正派、民主的攻擊（assault on decency and democracy），且是對政治的破壞行為（an act of political vandalism）。

綜合BBC、CNN等外媒報導，主張留歐的安珀魯德已在英國政壇打滾多年，在主張硬脫歐的強生接下首相大位後，決定加入他的內閣，是強生內閣相當重要的留歐派人士。但在無協議脫歐機率越來越高之際，安珀魯德拋出請辭震撼彈，也在推特發布長達2頁的辭職信。

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I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES

「我懷著誠意加入你們的內閣，接受『無協議脫歐』這個選項必須放在談判桌上的事實，因為唯有如此，我們才最有可能在10月31日前達成一項新的協議」，但安珀魯德話鋒一轉提到，「我已經不再認為，政府會在有協議的情況下脫歐。」

安珀魯德提及21名保守派成員被驅逐出黨一事，認定此舉是強生「目光短淺」的作為，「我不能坐視善良、忠誠的溫和保守派人士被逐出黨。」她也提到，去職是個相當困難的決定，未來國會若改選，將考慮以無黨籍身分參選。

Exclusive: Amber Rudd @AmberRuddHR today announces that she is resigning from the cabinet and quitting the Conservative Party over Boris Johnson’s “purge” of the party and his “failure” to pursue a deal with the EU.



Read the full story here: https://t.co/MsPibDGGR7 pic.twitter.com/iEQiIyYZlY

談及安珀魯德請辭一事，英國政府發言人表示相當遺憾，但也強調所有內閣成員都應該清楚，政府的目標就是要在10月31日脫歐，「不論發生什麼事」。工黨認為，安珀魯德選擇去職，也意味著強生所帶領政府已陷入「分崩離析」的狀態。

事實上，在安珀魯德請辭消息傳出之前，強生喬強生（Jo Johnson）上周也宣布辭去議員、閣員的職務，表示他在家庭忠誠與國家利益之間陷入兩難。目前英國內閣正歷經一場是否延後脫歐的大戰。

工黨議員班恩（Hilary Benn）本月初提出「阻止硬脱歐」的法案，該法案已接連在下議院、上議院通過，攔截強生主張的無協議脫歐。此外，強生4日提出的「提前大選」動議遭到下議院否決。

▲ 強生胞弟喬強生（Jo Johnson）。（圖／路透）

儘管政壇對於無協議脫歐的反彈聲浪大，但強生依舊沒有放棄尋求提前大選，二度表決將於當地9日登場。只不過，工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨（SNP）等反對黨已表態屆時會選擇棄權或投下反對票。

強生先是強調「寧願死在溝渠裡」也絕不延後脫歐，到了6日晚間更向保守黨黨員表態，很有可能不予理會「反無協議脫歐法」，「他們剛剛通過一項法律，迫使我懇求布魯塞爾延後英國脫歐的最後期限，這是我永遠不會做的事情。」

分析指出，強生這番話可被解讀為2種作法，也就是「不守法」及「辭職」。若是選擇「辭職」，在沒有人能夠組成保有下議院多數政府的情況下，可能會在11月舉行大選，但「反無協議脫歐法」仍會生效；若是選擇「不守法」，英國政壇未來可能掀起一波政治動盪，而反對派議員及被逐出保守黨的議員將採取法律行動。

▼ 前首相梅伊副手李登頓（David Lidington）7日警告，若強生選擇帶頭不守法律，將會設下「危險先例」。（圖／路透）