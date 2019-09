美國大兵被炸死！　川普取消「塔利班秘密和平會談」回應恐攻

▲川普爆料,取消與塔利班的秘密和平會談。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

川普7日表示,原訂8日與塔利班(Taliban)高階領導人在戴維營(David Camp)進行秘密和平會談,但獲悉對方發動汽車爆炸案,奪走一名美國士兵在內的12條無辜性命,立即取消協商。BBC報導,輿論認為,不論雙方談判效果如何,都無法改變阿富汗百姓面對的暴力攻擊,這一起事件更加深了上述擔憂。

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..

川普在推特上表示,原本8日要分別和塔利班、阿富汗總統進行秘密和平會談,沒想到塔利班5日承認發動汽車爆炸案,殺害12人,其中包含一名美籍士兵,「我立刻取消了會談,取消和平協商。」

川普直言,無法想像塔利班竟為了「加強談判地位」奪取無辜性命,「他們大概沒有能力談出一個有意義的協商,他們還願意戰鬥幾十年嗎?」

▲美國與塔利班達成協議,準備撤離5400名駐阿富汗美軍。(圖/路透)

美國談判代表哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad)於2日宣布,華盛頓當局與塔利班「原則上」將要展開和平會談,但最終決定權還是在總統川普手上。據悉,協議內容要求美方20周內撤出5400名軍人,塔利班確保阿富汗不再淪為武裝組織基地,也不會再對美國與其盟友發動攻擊。

▲塔利班9月5日在阿富汗首都喀布爾發動炸彈攻擊。(圖/達志影像/美聯社)

BBC報導指出,輿論憂心,即使美國與塔利班進行和平談判,阿富汗每天發生的暴力與攻擊仍然不會結束,也無法影響百姓日常中承受的傷害。

綜合外媒報導,聯合國報告指出,自從美國2001年入侵阿富汗開始,已經超過3.2萬百姓死亡,但實際數量難以估計,可能遠遠高於這個數字。塔利班目前控制的領土範圍達到最廣,迄今拒絕與阿富汗政府對話,認為政府是「美國的魁儡」。